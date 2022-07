Drei Tage vor Saisonstart: Ex-Meister Bordeaux bleibt in der Ligue 2

Abgestiegen, zwangsversetzt - und nun doch zweitklassig: Der sechsmalige französische Meister Girondins Bordeaux wird in der 2. Liga in Frankreich an den Start gehen.

Girondins Bordeaux geht nun doch in der Ligue 2 an den Start. IMAGO/PanoramiC

Am kommenden Samstag erfolgt der Startschuss in der Ligue 2 - mit Girondins Bordeaux. Der Absteiger aus der Ligue 1 war kurzzeitig wegen finanzieller Probleme zum Zwangsabstieg in die 3. Liga verurteilt worden, wird nun aber doch nicht in der Championnat National starten, wie der französische Verband (FFF) entschieden hat.

Der Exekutivausschuss des FFF ist mit seiner Entscheidung dem Schlichtungsvorschlag des Nationalen Olympischen Komitees (CNOSF) gefolgt. Nicht ganz ohne Auflagen: So muss sich Bordeaux in der Spielzeit 2022/23 "einer verstärkten und regelmäßigen Finanzkontrolle" unterziehen.

Und Girondins muss möglichst schnell spielbereit sein, denn schon in drei Tagen steht das erste Spiel an. Der FC Valenciennes kommt nach Bordeaux. Der Ligaverband LFP führte die Partie am Mittwoch allerdings noch unter "in Erwartung laufender Verfahren".