Drei Tage nach WM-Finale: Mbappé steigt bei PSG ins Training ein

Nur drei Tage nach der Niederlage im WM-Finale gegen Argentinien ist Kylian Mbappé ins Training von Paris St. Germain zurückgekehrt. Der französische Meister veröffentlichte Bilder von der Ankunft des 24-Jährigen am Trainingsgelände.

Viel Zeit für Regeneration bleibt den Akteuren nach der WM im Winter bekanntlich nicht. Dies spürt nun auch Kylian Mbappé. Nur drei Tage nach der bitteren Finalniederlage in Katar gegen Argentinien (2:4 i.E.) nahm der Stürmer schon wieder das Training bei seinem Verein Paris St. Germain auf. Der Klub veröffentlichte am Mittwoch Bilder und Videos vom besten WM-Torschützen (acht Tore) bei der Ankunft am Klubgelände.

Damit bleibt Mbappé, der seit dem gestrigen Dienstag 24 Jahre alt ist, auch nicht lange Zeit, um die Enttäuschung aufzuarbeiten. Lediglich zehn Tage liegen zwischen dem Endspiel, bei dem er mit drei Treffern auftrumpfte, und dem ersten Pflichtspiel mit PSG: Am 28. Dezember empfängt der französische Meister in der Ligue 1 Racing Straßburg (21 Uhr).