Drei Städte, drei Ziele: Der deutsche Reiseplan für die Handball-EM

Mit einem Paukenschlag wird die Handball-EM aus deutscher Sicht beginnen, die deutsche Nationalmannschaft will sie aber möglichst auch mit einem solchen beenden. Der deutsche Reiseplan sieht die Standorte Düsseldorf, Berlin und Köln vor.

Die Reise der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-EM im Januar (10. bis 28.) startet in Düsseldorf. Zum Auftakt der Heim-Europameisterschaft wird Deutschland einen neuen Zuschauer-Weltrekord für ein Handballspiel aufstellen. Die erste Partie des DHB-Teams gegen die Schweiz (10. Januar, 20.45 Uhr) findet schließlich in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt.

Mehr als 50.000 Fans werden dem historischen Moment beiwohnen, möglich wird die Weltrekordkulisse durch eine bereits seit Januar feststehende, zusätzliche Innenraumtribüne mit einer Kapazität von rund 9000 Plätzen. Mit einem Sieg will der Europameister von 2016 die Euphorie anheizen.

Den noch aktuellen Weltrekord für ein Handballspiel hält ein anderes deutsches Fußballstadion: 44.189 Fans sahen am 6. September 2014 die Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg beim Tag des Handballs in Frankfurt.

In Berlin werden Erinnerungen an 2019 wach

Wirklich lange Zeit, um den Weltrekord zu verdauen, haben die Schützlinge von Bundestrainer Alfred Gislason nicht. Schon am 11. Januar steht der Umzug nach Berlin an. Dort warten die beiden weiteren deutschen Vorrundenspiele gegen Nordmazedonien (14. Januar) sowie Rekordweltmeister Frankreich (16. Januar).

Mit Blick auf ein mögliches Halbfinale will das DHB-Team möglichst verlustpunktfrei in die Hauptrunde einziehen. Die Mercedes-Benz Arena war bereits während der Heim-WM 2019 Austragungsstätte der deutschen Vorrunde.

In Köln werden Erinnerungen ans Wintermärchen wach

Ein dritter und letzter Umzug zurück nach Nordrhein-Westfalen steht am 17. Januar an. Ab dann kämpft die DHB-Auswahl in Köln womöglich um eine Medaille. In der Lanxess Arena, die traditionell das Final Four der Champions League und neuerdings auch des DHB-Pokals beheimatet, ist Spielort für Haupt- und Finalrunde. Auch das gesamte Finalwochenende steigt im bekannten "Handballtempel".

Erinnerungen werden da auch an das Wintermärchen 2007 sowie legendäre Spiele in der Lanxess Arena im Viertelfinale gegen Spanien (27:25), Halbfinale gegen Frankreich (32:31 n.V.) und Endspiel gegen Polen (29:24) wach. Gegen ein Wintermärchen 2.0 hätte Gislason sicherlich nichts einzuwenden.