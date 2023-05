Drei Spiele ungeschlagen: Sandhausen will "Flow" im Abstiegskampf nutzen

Nach zwei Siegen aus drei Spielen ist der SV Sandhausen im "Flow" - und auf einmal sind die Nicht-Abstiegsplätze wieder in Reichweite. Dennoch würdigt SVS-Trainer Gerhard Kleppinger die Tabelle keines Blickes. Für ihn steht nur die "schwere, aber lösbare Aufgabe" in Braunschweig im Fokus.

"Das beste Teambuilding sind Siege": Davon gab es für den SV Sandhausen zuletzt zwei in drei Spielen. IMAGO/foto2press

Nach der Trennung von Trainer Tomas Oral Mitte April und nachdem der ehemalige Co-Trainer Gerhard Kleppinger interimsweise das Ruder übernommen hat, macht sich in Sandhausen wieder Hoffnung breit. In den drei Spielen unter Kleppinger gelangen zwei Siege (gegen Magdeburg und Regensburg) und ein Remis (2:2 gegen Paderborn) und auf einmal hat Sandhausen wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze gefunden.

Nun könnte der SVS, das Zweitligaschlusslicht mit 28 Punkten, erstmals seit Anfang März wieder den letzten Tabellenplatz verlassen, sofern man am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr LIVE! bei kicker) punktet und die Konkurrenz aus Regensburg (Platz 17, ebenfalls 28 Punkte) oder Bielefeld (Platz 16, 29 Punkte) ihrerseits strauchelt.

Kleppinger verschwendet allerdings keine Gedanken an etwaige Rechenspielchen. "Ich mache mir keinen Kopf über die Tabelle", erklärte der 65-Jährige auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag. "Ich weiß, dass wir Letzter sind, aber ich weiß gar nicht richtig, wie es davor aussieht."

Braunschweig eine "schwere, aber lösbare Aufgabe"

Der Hintergedanke: "Wir gucken von Spiel zu Spiel und wollen nun erstmal in Braunschweig bestehen. Das wird eine schwere, aber auch eine lösbare Aufgabe", sagte Kleppinger. Und selbst wenn Sandhausen nach einem Dreier die Rote Laterne abgeben sollte, "dann sind wir erstmal vom letzten Platz weg, aber noch lange nicht am Ziel".

Das beste Teambuilding sind Siege. SVS-Trainer Gerhard Kleppinger

Die Ergebnisse in den vergangenen drei Partien haben Mut gemacht für die kommende Aufgabe gegen die ebenfalls im Abstiegssumpf feststeckenden Braunschweiger (Platz 14, 32 Punkte). "Wir müssen unseren Flow mitnehmen, den wir in den vergangenen Spielen erarbeitet haben", meinte Kleppinger. Die Stimmung im Team sei nach den jüngsten Erfolgserlebnissen "sehr gut" und er weiß: "Das beste Teambuilding sind Siege."

Diekmeier vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

"Die Mannschaft bestätigt momentan, was sie eigentlich kann. Sie ist charakterlich gut, sie ist fußballerisch gut - das kommt jetzt alles ein wenig zum Tragen", so der Cheftrainer, der ein "kampfbetontes" Spiel erwartet. Braunschweig hat immerhin 21 der 32 eigenen Zähler vor eigenem Publikum geholt, das sei "schon eine Hausnummer".

Nicht mitwirken kann weiterhin Dennis Diekmeier, der Kapitän könnte aber Mitte oder Ende kommender Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Auch für Verteidiger Raphael Framberger (muskuläre Probleme) kommt ein Einsatz gegen Braunschweig noch zu früh.