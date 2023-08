Drei-Spiele-Sperre für Paderborns Musliu

Visar Muslius Pflichtspieldebüt für seinen neuen Klub SC Paderborn war am 1. Spieltag beim Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth schon nach acht Minuten beendet. Nach seinem Platzverweis muss der Abwehrspieler drei Partien zuschauen.

Ein Tritt mit Folgen: Visar Musliu muss nach seinem Foul an Dennis Srbeny drei Spiele zuschauen. IMAGO/Zink

Denn so lautet das Urteil des DFB-Sportgerichts am Dienstag, das Musliu im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss wegen rohen Spiels für drei Meisterschaftsspiele der Lizenzligen aus dem Verkehr zog. Zudem ist der Neuzugang, der vom FC Ingolstadt zu den Ostwestfalen stieß, bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Musliu hatte seinen Gegenspieler Dennis Srbeny beim Saisonauftakt des SCP in Fürth (0:5) in der 8. Minute mit offener Sohle am Knöchel getroffen und war von Schiedsrichter Richard Hempel nach Videobeweis des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.