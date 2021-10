Drei Spiele gesperrt: Bakalorz verpasst nicht nur das Schmidt-Debüt

Der MSV Duisburg muss in den kommenden drei Spielen auf Marvin Bakalorz verzichten. Der 32-Jährige wurde nach seinem Platzverweis in Zwickau durch das DFB-Sportgericht gesperrt.

Marvin Bakalorz (li.) fliegt in der Schlussphase das MSV-Gastspiels in Zwickau vom Platz. imago images/Jan Huebner

In einer wilden Schlussphase hat der MSV Duisburg am vergangenen Samstag nicht nur einen 2:1-Vorsprung im Gastspiel beim FSV Zwickau noch verspielt (Endstand: 2:3), sondern auch Bakalorz nach Tätlichkeit verloren. Der Routinier hatte sich in der 90. Minute zu einem Kopfstoß gegen Max Jansen hinreißen lassen und wurde daraufhin von Schiedsrichter Timo Gerach vom Platz gestellt.

Nun hat ihn das DFB-Sportgericht "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung", wie es im Urteil heißt, zu einer Sperre von drei Spielen verurteilt. Der Mittelfeldmann verpasst damit das Debüt des neuen MSV-Trainers Hagen Schmidt gegen Kaiserslautern (H) am kommenden Montag sowie die Partien in Halle (30.10.) und gegen Viktoria Berlin (6.11.). Der Verein sowie der Spieler haben dem Urteil zugestimmt.

Der MSV steckt nach zwölf Saisonspielen in der Abstiegszone fest (ein Punkt Rückstand) und hat sich kürzlich als Reaktion auf die sportliche Misere vor dem Spiel in Zwickau von Trainer Pavel Dotchev getrennt. Bakalorz kam in dieser Saison neunmal zum Einsatz (kicker-Note 3,38).