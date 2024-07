Drei Siege für Isabell Werth und Wendy

Isabell Werth ist stolz auf ihr Pferd Wendy. Die Reiterin hat bei einem Turnier richtig gut abgeschnitten und darf zu den Olympischen Spielen.

Für Isabell Werth waren die letzten Tage voller Erfolge. Die Reiterin trat bei einem großen Pferdesport-Turnier an, dem CHIO in der Stadt Aachen an. Bei drei Wettkämpfen ging sie auf ihrem Pferd Wendy an den Start. Und: Sie gewann alle drei!

"Es ist einfach unglaublich", sagte Isabell Werth nach ihrem dritten Sieg. "Ich bin mega-stolz auf mein Pferd", schwärmte die Reiterin.

Isabell Werth kann sich noch mehr freuen. Durch ihre Leistungen ist sie auch bei den Olympischen Spielen in Frankreich dabei. Die Wettbewerbe gehen Ende des Monats in Paris los.