Drei Sechser-Alternativen für Matarazzo in Berlin

Für die Partie in Berlin hat Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo die Auswahl aus drei Profis für die Defensivposition vor der Viererabwehrkette: Waldemar Anton, Wataru Endo oder Atakan Karazor, der nach seiner Corona-Infektion heute die häusliche Isolation verlassen hat.

Nicht nur in Stuttgart ist diese Position eine strategische wichtige. Die Sechs, der Abräumer vor der Abwehr, das Rückgrat des Mittelfeldzentrums. Nachdem Matarazzo in Mainz auf Endo (Corona) und Karazor (Gelbsperre und Corona) verzichten und auf Anton setzen musste, hat der VfB-Chefcoach in Berlin wieder die volle Auswahl. Neben dem Abwehrchef ist der seit Wochenbeginn wieder im Mannschaftstraining befindliche Endo einsatzbereit. "Er fühlt sich gut und macht einen guten Eindruck", sagt Matarazzo über den Kapitän, der in der Hinrunde noch mit Orel Mangala die Doppelsechs bekleidete.

Beide sind in der Rückrunde einen Schritt nach vorne gerückt und haben Karazor den Posten alleine überlassen. Nach auskurierter Corona-Infektion ist der gebürtige Bochumer heute freigetestet worden. "Aber er hat noch keinen Belastungstest absolviert", erklärt Matarazzo. Dies soll morgen geschehen. "Davon abhängig wird Ata entweder mit Individual- oder mit Mannschaftstraining beginnen." Im Optimalfall könnte Karazor gegen Hertha BSC zurückkehren. Doch der Trainer gibt sich reserviert. "Mal sehen, ob er fit wird. Er wird eher keine Option für die Startelf, sondern eher für die Bank sein."

Entsprechend favorisiert der Trainer die Entscheidung zwischen Endo und Anton, dem er in Mainz "einen guten Job" attestiert. Den er allerdings lieber in der Innenverteidigung sieht. "Alternativ könnte auch Endo auf die Sechs rücken und dafür ein anderer auf der Acht spielen." Orel Mangala zum Beispiel, der den Kapitän aus Japan beim jüngsten 0:0 neben Chris Führich vertreten hatte. Der Belgier, der in Mainz umgeknickt war, ist fit, "hat nichts Schlimmeres und keine Einheit verpasst".

Ito "eine Option für Berlin"

Das gilt auch für Hiroki Ito, der trotz Nasenbeinbruchs die Partie in Rheinhessen durchgehalten hat. Der 22-Jährige ist hart im Nehmen, hat die Verletzung kommentarlos und ohne Gesichtsmaske weggesteckt und ebenfalls die komplette Trainingswoche absolviert. "Hiro ist eine Option für Berlin", bestätigt Matarazzo, der nicht ausschließt, dass noch etwas nachkommt. "Möglicherweise muss er noch operiert werden. Aber er wird kein Spiel verpassen." Allenfalls, wenn Anton statt auf der Sechs doch wieder in der Innenverteidigung agieren sollte.