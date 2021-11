Drei Rückkehrer im Bayern-Training

Am Tag vor dem Topspiel gegen den SC Freiburg durfte Julian Nagelsmann drei Rückkehrer beim Training des FC Bayern begrüßen.

Trainierte am Freitag wieder mit der Mannschaft: Lucas Hernandez. imago images/Ulrich Wagner

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der FC Bayern in München auf den bislang noch ungeschlagenen SC Freiburg, am Freitag begrüßte Julian Nagelsmann die zuletzt angeschlagenen Eric Maxim Choupo-Moting sowie Lucas Hernandez und Niklas Süle zurück im Training, lediglich der Kameruner absolvierte nur Teile.

Beim Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Benfica (5:2) hatten die Münchner in der Innenverteidigung noch mit Dayot Upamecano (kicker-Note 4) und Tanguy Nianzou (3) begonnen, das könnte gegen die Breisgauer wieder anders aussehen.