Drei Rodgers-Interceptions! Packers schmieren ab - Jets überraschen die Bills

Die Green Bay Packers müssen das Play-off-Ticket nach dieser Regular Season allmählich abschreiben. Denn auch bei den defensivschwachen Detroit Lions sprang kein Sieg heraus - im Gegenteil! Die fünfte Niederlage am Stück gab es für die Käsestädter. Die New York Jets überraschten derweil die schier unbezwingbaren Buffalo Bills.

In Green Bay ist der Wurm drin: Packers-Trainer Matt LaFleur, Aaron Rodgers & Co. haben erneut verloren. IMAGO/NurPhoto

Wenn es auch beim Star-Quarterback nicht mehr läuft ...

Drei Interceptions in einer Partie, das hatte es für Aaron Rodgers in seiner Karriere bis dato erst viermal in 221 Regular-Season-Spielen gegeben - zweimal 2008, im Jahr 2009 und 2017. Fünf Jahre später, in Partie Nummer 222, wurde nun ein Tiefpunkt erreicht. Für Rodgers, sein Team und die gesamte Packers-Organisation. Denn gestartet als ein absoluter Play-off-Garant mit Super-Bowl-Ambitionen, muss sich Green Bay so langsam mit der tristen Realität anfreunden, offenbar nicht mithalten zu können in Sachen NFL-Endrunde.

Das biedere 9:15 bei den Detroit Lions, die bislang erst eines von sieben Spielen gewonnen hatten, führte den wochenlangen Negativlauf einfach fort. Fünfmal in Folge ging "The Pack" nun schon als Verlierer vom Platz, rutschte damit nach ordentlichem 3:1-Start auf 3:6 ab und ließ zudem einmal mehr den Zauber von Rodgers' alten Tagen vermissen. Der 38-jährige Super-Bowl-Sieger von 2011, in den letzten beiden Jahren zum MVP der Liga gekürt, hatte in den letzten zwei Minuten nochmals die Chance zum "game-winning drive" - schaffte dies aber nicht. Stattdessen hielt die Abwehr der Lions Bestand - wohlgemerkt die statistisch gesehen schwächste Defense unter allen Teams.

Fünf Pleiten am Stück hatte es in der langen Karriere von "A-Rod" erst einmal gegeben - 2008 in seinem ersten Jahr als Starting Quarterback. Wäre die Saison zu diesem Zeitpunkt vorbei gewesen, Green Bay wäre das achtschlechteste Team im American Football.

Der deutsch-amerikanische Lions-Passempfänger Amon-Ra St. Brown blieb beim Heimsieg Detroits zwar ohne Touchdown, wurde von QB Jared Goff (137 Yards, zwei TDs, eine Int.) aber häufiger angespielt als jeder seiner Mitspieler und fing dabei auch die meisten Pässe (vier für 55 Yards).

Huch! Bills-Star Allen schafft keinen Touchdown

Einen gebrauchten Tag erwischte auch ein weiterer Top-Spielmacher: Josh Allen. Der Anführer der Buffalo Bills, die allgemeinhin als aktuell beste Football-Mannschaft gelten, hat sich von der Jets-Defense die Butter vom Brot nehmen lassen. Ganze zwei Interceptions erlaubte sich der Star im MetLife Stadium in East Rutherford (New Jersey), wurde fünfmal mit einem "Sack" versehen und schaffte neben für seine Verhältnisse überschaubare 205 Passing Yards eben keinen einzigen Touchdown-Pass.

Immerhin mit zwei selbst erlaufenen Scores neben 86 Rushing Yards sorgte Allen für Leben in Buffalos Angriff und eine anfängliche 14:3-Führung. New York kam mit solidem Spiel aber zurück, Spielmacher Zach Wilson verbuchte einen TD-Pass - und Kicker Greg Zuerlein machte aus 28 Yards mit seinem Field Goal kurz vor Schluss den überraschenden 20:17-Sieg klar. Auch von einer langen Unterbrechung auf dem Spielfeld ließen sich die Gastgeber nicht aufhalten, ein Seil der Sky-Cam hatte sich ähnlich zu einem Vorfall in der Bundesliga (Gladbach vs. Frankfurt) vor kurzer Zeit gelöst und Arbeiten auf dem Feld nach sich gezogen. "Das passiert auch nur bei den Jets", sagte ein sichtlich gut gelaunter New Yorker Head Coach Robert Saleh hinterher - und freute sich, mit seinem Team nun bei 6:3 zu stehen.

Mixon streicht fünf Touchdowns ein

Seht her! Joe Mixon zauberte für die Bengals ganz groß auf - und erreichte unglaubliche fünf Touchdowns. IMAGO/Icon Sportswire

Cincinnati, seines Zeichens Super-Bowl-Finalist dieses Jahres, muss in diesen Wochen auf Top-Receiver Ja'Marr Chase verzichten. Sicherlich ein Nachteil, nicht aber an diesem Sonntag beim Gastspiel in Carolina. Denn die hiesigen Panthers kamen auch ohne Chase überhaupt nicht klar mit der Bengals-Offense um Quarterback Joe Burrow (206 Yards, ein TD, keine Int.).

Allen voran Running Back Joe Mixon avancierte hier zum Alptraum, verzeichnete 211 Total Yards, vier Rushing TDs und einen TD-Catch - also fünf Scores insgesamt. Damit kratzte der Athlet an einem Rekord. Ernie Nevers (1929), Dub Jones (1951), Gale Sayers (1965) und Alvin Kamara (2020) hatten in der Vergangenheit in einem Spiel mal jeweils sechs Touchdowns gepackt.

Weil Carolinas Spielmacher PJ Walker auch noch zwei Interceptions einstreute, war nichts zu holen für den Gastgeber - außer etwas Ergebniskosmetik mit dem im weiteren Verlauf gebrachten und eigentlich Starting QB Baker Mayfield (155 Yards, zwei Scores). 42:21 hieß es am Ende für Cincy, das die eigene Bilanz auf 5:4 anschraubte - und ganz nebenbei schon zur Halbzeitpause 35 Punkte gemacht hatte. Die Panthers (2:7) hatten hier gerade einmal 32 Yards erreicht, was die Kräfteverhältnisse passenderweise eindrucksvoll unterstrich.

NFL-Rekord von Fields - und doch kein Sieg

Amon-Ras älterer Bruder Equanimeous St. Brown kassierte derweil mit den Bears (3:6) eine knappe Niederlage gegen die Dolphins (6:3), bei denen neben Tua Tagovailoa (302 Yards, drei TDs) auch wieder Tyreek Hill überzeugte (143 Yards, ein TD) und als erster Receiver in dieser Saison die Marke von 1000 Receiving Yards übersprang (1028, kein anderer Athlet hat nicht mal 900 bis dato). Trotz einer historischen Leistung von Chicagos Justin Fields, der neben 123 Passing Yards und einem Touchdown-Pass auch noch selbst über 178 (!) Yards zu vielen First Downs und einmal in die Endzone rannte, gab es ein 32:35 aus Sicht der Gastgeber. So viele Rushing Yards hatte bis dato noch nie ein Quarterback in der National Football League aufgestellt - kein Michael Vick, kein Cam Newton, kein Lamar Jackson.

Eine große NFL-Marke aufgestellt, aber wieder in einem knappen Spiel nicht gewonnen: Bears-Ass Justin Fields. Getty Images

Das alte Leid von Fields ging damit aber ebenfalls weiter. Acht seiner bisherigen 25 NFL-Spiele sind innerhalb eines Scores entschieden worden, sieben davon hat er verloren. Eine schlechtere Bilanz hat in dieser Kategorie unter den aktuellen Spielmachern mit mindestens fünf Auftritten seit 2021 niemand - kein Davis Mills (1:5:1), kein Josh Allen (2:7), kein Trevor Lawrence (3:10).

Was war sonst noch los?

Ähnlich zur aktuellen Krise der Packers (siehe oben) muss auch Las Vegas die Play-off-Hoffnungen langsam begraben. Das 20:27 bei den Jacksonville Jaguars (3:6) ließ die Bilanz auf 2:6 abschmieren. Und das, obwohl die mit großen Ambitionen in die Regular Season gestarteten Raiders zwischenzeitlich mit 17:0 geführt hatten und dem vor der Saison von den Packers gekommenen Star-Receiver Davante Adams zwei starke Touchdown-Catches nach Würfen von Quarterback Derek Carr (259 Yards) gelungen waren. Die Jags schlugen aber allen voran mit Läufer Travis Etienne Junior (107 Yards, zwei TDs) zurück und sorgten dafür, dass das seit dieser Saison von Josh McDaniels trainierte Las Vegas bereits zum dritten Mal in dieser Saison einen Vorsprung von 17 oder mehr Punkte verspielt hatte. Zwischen 1960 und 2021 war so ein Fauxpas der stolzen Raiders-Franchise insgesamt erst fünfmal passiert.

Week 9 in der NFL im Überblick

Aufholjagden gelangen derweil auch den Los Angeles Chargers (5:3), die nach 0:10 und 14:17 am Ende mit Ablauf der Uhr 20:17 bei den Atlanta Falcons (4:5) gewannen. Und auch die fortan bei 7:1 stehenden Minnesota Vikings gaben sich nicht auf trotz zwischenzeitlichem 7:17 bei den Washington Commanders (4:5) und dürfen als klarer Tabellenführer der NFC North so langsam mit den Play-offs planen.

Und die Defense der New England Patriots (5:4) kochte Sam Ehlinger, den neuen Quarterback der Indianapolis Colts (3:5:1), unter anderem mit neun "Sacks" beim klaren 26:3-Blowout-Sieg ab. Jonathan Jones trug am Ende sogar noch eine Interception in die Endzone.