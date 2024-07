Drei Reservisten bestätigt: Auf diese 14 Profis setzt Gislason bei Olympia

Am Montag hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die 17 Spieler umfassenden Nominierungsvorschläge des DHB für die Olympischen Spiele in Paris bestätigt. Damit sind nun auch die drei Reservisten von Bundestrainer Alfred Gislason offiziell.

"Unsere erste gemeinsame Trainingswoche in Hennef verlief sehr gut", erklärt Bundestrainer Alfred Gislason am Montag in einer vom DHB versendeten Pressemitteilung. "Alle kamen im erhofften körperlichen Zustand hier an. Jeder weitere Trainingstag bringt uns näher an unser Ziel."

Am 26. Juli müssen beim Technical Meeting in Paris die 14 nominierten Spieler und die designierten Reservisten bestätigt werden. Als Ersatz sind nun offiziell Torwart Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen) sowie Linksaußen Rune Dahmke (THW Kiel) und Kreisläufer Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf) gemeldet.

Im restlichen Kader gibt es bereits Olympia-Erfahrung: Keeper Andreas Wolff - Bronzemedaillengewinner von 2016 in Rio - steht vor seiner dritten Olympia-Teilnahme. Kapitän Johannes Golla, Mittelmann Juri Knorr und Kreisläufer Jannik Kohlbacher fiebern ihren zweiten Spielen nach Tokio 2021 entgegen.

"Wir kommen mit starken Teams nach Paris", ist DHB-Sportvorstand Axel Kromer überzeugt: "In unseren Teams herrscht große Zuversicht, dass wir erfolgreiche olympische Turniere spielen werden. Auch wenn das für die meisten anderen Nationen ebenfalls gilt: Niemand aus unseren Teams reist ohne Medaillenhoffnung zu den Olympischen Spielen. Und diese Hoffnung wollen wir uns in Lille erfüllen."

Hohe Hürden - auch vor dem Olympia-Auftakt

Zum Olympia-Auftakt trifft das DHB-Team am 27. Juli auf Schweden, das Gislasons Team sowohl bei der Heim-EM (31:34) als auch in einem Vorbereitungsspiel (28:34) in die Schranken gewiesen hatte. Die weiteren Gegner lauten - auch in dieser Reihenfolge - Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien. Die besten vier Teams jeder Vorrundengruppe erreichen die Viertelfinals, die ab dem 6. August in Lille ausgetragen werden.

In Vorbereitung auf das Großereignis warten auf die deutsche Nationalmannschaft noch drei Länderspiele - am gleichen Tag wie die Frauen wird am 13. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle sowie vom 19. bis zum 21. Juli in der Stuttgarter Porsche-Arena gespielt. Gegner werden für die Männer Frankreich als aktueller Olympiasieger und Europameister sowie Ungarn und Japan sein.

Der DHB-Kader für Olympia:

Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), David Späth (Rhein-Neckar Löwen)

Linksaußen: Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rückraum links: Marko Grgic (ThSV Eisenach), Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts/Rechtsaußen: Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Tim Hornke (SC Magdeburg)

Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Reserve: Joel Birlehm (Tor, TSV Hannover-Burgdorf), Rune Dahmke (Linksaußen, THW Kiel), Justus Fischer (Kreis, TSV Hannover-Burgdorf)