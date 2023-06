Drei Rebellinnen sind zurück: Spaniens vorläufiger Kader für die WM

Am Montag hat der spanische Nationaltrainer Jorge Vilda seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft berufen. 30 Spielerinnen können sich Hoffnung auf eine WM-Teilnahme machen - für sieben wird der große Traum platzen.

Im vergangenen September kam es zum großen Beben im spanischen Frauenfußball: Der Streit zwischen dem Verband RFEF und einer Gruppe Nationalspielerinnen eskalierte. 15 Spielerinnen hatten in einer öffentlichen Kampagne erklärt, die aktuellen Zustände unter dem Nationaltrainer Jorge Vilda und seinem Trainerteam, würden ihren "emotionalen Zustand" und ihre "Gesundheit" erheblich beeinträchtigen. Aus diesem Grund würden sie erst wieder in das Nationalteam zurückkehren, wenn sich die Situation ändern würde.

Der RFEF reagierte auf die Spielerrevolte mit einer Erklärung, in der er klarstellte, dass Spieler oder Spielerinnen die Kontinuität des Nationaltrainers und seines Trainerstabs nicht in Frage stellen, beziehungsweise den Verband zu Änderungen im Trainerteam drängen dürften. Das Verhalten der Spielerinnen sei "alles andere als vorbildlich und außerhalb der Werte von Fußball und Sport", weshalb man sich nicht erpressen lassen werde. Gemäß der geltenden spanischen Gesetzgebung gelte die Nichtteilnahme an einem Nationalmannschaftslager als sehr schwerwiegender Verstoß und könne mit einer Disqualifikation zwischen zwei und fünf Jahren geahndet werden.

Man wolle nur engagierte Spielerinnen haben, die stolz darauf seien, das spanische Trikot tragen zu dürfen, selbst wenn das den Einsatz der Jugendmannschaft bedeuten sollte. Vilda werde weiterhin Nationaltrainer bleiben und seinen bis 2024 laufenden Vertrag erfüllen. Die Spielerinnen, die ein aktiver Teil des Streiks waren, würden nur dann wieder berücksichtigt werden, wenn sie ihren Fehler akzeptieren und um Verzeihung bitten.

Drei der 15 streikenden Spielerinnen mit dabei

Vergangene Woche berichtete die spanische Zeitung "Marca", dass zwölf der 15 Spielerinnen darum gebeten hätten, wieder für die Auswahl in Betracht gezogen zu werden und dementsprechend nicht mehr im selbstgewählten Exil seien, nachdem Einigungen mit dem RFEF erzielt werden konnten. Lediglich Mapi Leon, Patri Guijarro und Claudia Pina erklärten öffentlich, sie hätten weiterhin kein Interesse, ins Nationalteam zurückzukehren.

"Seit September ist viel passiert, aber ich denke, eines der besten Dinge ist, dass wir elf Spiele gespielt und neun gewonnen haben. Wir haben die USA zum ersten Mal geschlagen und die beste Platzierung in unserer Geschichte erreicht", äußerte sich Vilda auf der Pressekonferenz zur Kaderpräsentation. In Mariona Caldentey und Aitana Bonmatí vom FC Barcelona sowie Ona Batlle von Manchester United wurden zumindest drei prominente Namen zurückberufen. "Wenn diese drei Spielerinnen hier sind, dann deshalb, weil sie der Nationalmannschaft und damit auch der Weltmeisterschaft verpflichtet sind", begründete der 41-jährige Vilda seine Entscheidung.

Auch Weltfußballerin Alexia Putellas, die mit dem FC Barcelona erst kürzlich die Champions League gewann, gehört zum spanischen Aufgebot. Die 29-jährige Ballon-d'Or-Siegerin gehörte damals nicht zu der Gruppe der streikenden Spielerinnen, da sie sich von einem Kreuzbandriss erholte, den sie einen Tag vor Beginn der Europameisterschaft 2022 erlitten hatte. Putellas hatte zwar den Protest über die sozialen Medien unterstützt, habe nun aber eine entscheidende Rolle bei der Annäherung beider Parteien gespielt. "Es ist eine großartige Nachricht, dass Alexia sich gut erholt hat und dass sie in diesem Trainingslager bei uns sein kann. Wir wollen ihr von hier aus weiterhin helfen und wissen, dass sie uns sehr helfen wird. Das war etwas, das wir bei der letzten Europameisterschaft nicht hatten", erklärte Vilda.

Vilda sieht Spanien als Titelanwärter

Die weiteren ehemals streikenden Spielerinnen um Torhüterin Sandra Paños (Barcelona), die Verteidigerinnen Leila Ouahabi und Laia Aleixandri (beide Manchester City) oder Stürmerin Lucia Garcia (Manchester United) wurden hingegen nicht berücksichtigt. Die Resonanz der Fans zu dieser Entscheidung war eindeutig. #VildaOut füllte die Kommentarsektionen auf den Social-Media-Kanälen der spanischen Frauennationalmannschaft. Zu den Gründen für seine Entscheidung wollte Vilda allerdings keine Angaben machen: "Über die Spielerinnen, die hier sind, werde ich sprechen und nicht über diejenigen, die nicht hier sind oder nicht hier sein wollen."

In den nominierten Akteurinnen habe er eine Mannschaft mit vielen Möglichkeiten und das mache ihn sehr zufrieden, ergänzte er seine Aussage. "Ich bin überzeugt, dass wir eine vereinte Gruppe bilden werden. Alle Spielerinnen, die dabei sind, sind entschlossen, dafür zu kämpfen, das Schönste zu tun, was es in diesem Sport gibt: das Trikot ihres Landes zu verteidigen." Am 19. Juni werden die Spanierinnen in die WM-Vorbereitung starten. Einen Tag nach dem Testspiel gegen WM-Teilnehmer Panama soll der Kader dann am 30. Juni auf die endgültige Größe von 23 Spielerinnen reduziert werden.

Egal, mit welchen Akteurinnen es am Ende nach Australien und Neuseeland gehen sollte, der Nationaltrainer ist sich sicher: "Spanien ist einer der Titelkandidaten für dieses Turnier, einer von denen, die kämpfen werden." Man wolle sich auf jedes Spiel voll konzentrieren und so als Sieger vom Platz gehen. Dabei konnte Spanien bei den bisherigen beiden WM-Teilnahmen lediglich eines von insgesamt sieben Spielen gewinnen, zwei weitere endeten unentschieden. "Wir haben den größten Ehrgeiz", stellte Vilda klar. "Wir werden jedes Spiel gewinnen und freuen uns darauf, sieben Spiele zu bestreiten."

Spaniens vorläufiger Kader im Überblick

Tor: Misa Rodriguez (23, Real Madrid), Enith Salon (21, Valencia), Elene Lete (21, Real Sociedad), Cata Coll (22, Barcelona)

Abwehr: Ivana Andres (28, Real Madrid), Ona Batlle (24, Manchester United), Olga Carmona (23, Real Madrid), Laia Codina (23, Barcelona), Irene Paredes (31, Barcelona), Jana Fernandez (21, Barcelona), Rocio Galvez (26, Real Madrid), Sheila Garcia (26, Atletico Madrid), Oihane Hernandez (23, Athletic Bilbao)

Mittelfeld: Maite Oroz (25, Real Madrid), Irene Guerrero (26, Atletico Madrid), Tere Abelleira (23, Real Madrid), Claudia Zornoza (32, Real Madrid), Fiamma Benitez (18, Valencia), Jennifer Hermoso (33, Pachuca), Aitana Bonmatí (25, Barcelona), Alexia Putellas (29, Barcelona), Maria Perez (21, Barcelona)

Angriff: Alba Redondo (26, Levante), Athenea del Castillo (22, Real Madrid), Salma Paralluelo (19, Barcelona), Esther Gonzalez (30, Real Madrid), Mariona Caldentey (27, Barcelona), Eva Navarro (22, Atletico Madrid), Marta Cardona (28, Atletico Madrid), Inma Gabarro (20, FC Sevilla)