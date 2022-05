Drei Punkte in Flensburg: SV Todesfelde macht die Aufstiegsspiele klar

Der SV Todesfelde wird in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga die Farben Schleswig-Holsteins vertreten. Das 4:1 beim TSB Flensburg war der entscheidende Schritt.

Die erste Hürde in Richtung Regionalliga ist übersprungen: Der SV Todesfelde (hier ein Archivbild) steht sicher in der Aufstiegsrunde. IMAGO/Lobeca

Zwei Spieltage vor Saisonende ist dem SV Todesfelde die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gegen den Zweiten aus Niedersachsen sowie den besten aufstiegswilligen Klubs aus Bremen und Hamburg nicht mehr zu nehmen. Der Vorsprung auf den Zweiten Eckernförder SV beträgt zwar nur vier Punkte, doch der ESV hat keine Lizenz für die Regionalliga beantragt, und der SV Eichede, der auch gerne viertklassig spielen möchte, ist bei gleicher Anzahl an absolvierten Spielen sieben Punkte distanziert.

Den Deckel drauf machte der SVT mit einem 4:1 beim TSB Flensburg. In der 10. Minute tankte sich Sirmais energisch durch und schloss den Alleingang mit einem Schuss ins lange Eck ab. Knapp eine Viertelstunde später hielt Sirmais im Strafraumzentrum den Fuß in eine Hereingabe von Krause - 2:0.

Aber so ein gelb-blauer Freudentag wäre nicht komplett, wenn nicht Tormaschine Liebert den Motor anwerfen würde. So übernahm dieser in der 50. Minute die Ausführung eines Handelfmeters und verwandelte. Todesfelde ließ danach ein paar Chancen liegen und reduzierte den Aufwand, bis in der 73. Minute ein weiter Ball von Krause bei Liebert landete, der abgezockt einschob. Ogara verkürzte in der 82. Minute auf 1:4 aus Flensburger Sicht, allerdings war das schon das Höchste der Gefühle für den Turn- und Sportbund.

Am Samstag war auch der Oldenburger SV siegreich, und zwar 5:0 beim TSV Bordesholm. Schröder (18.), Brauer (36.), zweimal der formstarke Finn Severin (39./42.) und Kränzke (76.) lauteten die Torschützen.

Am Sonntag finden noch die Partien zwischen Inter Türkspor Kiel und dem TSV Pansdorf sowie zwischen dem Eckernförder SV und dem SV Eichede statt.