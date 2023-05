Drei Punkte fehlen noch: Kolo Muani jagt Toni-Bestmarke

Die bärenstarke Bundesliga-Debütsaison von Eintracht Frankfurts Angreifer Randal Kolo Muani könnte mit einem Rekord enden - nicht nur finanziell.

Zwei Chancen hat Eintracht Frankfurt noch, um in der neuen Saison erneut im Europapokal dabei zu sein: entweder als DFB-Pokal-Sieger oder als Tabellensechster respektive -siebter über die Bundesliga. Und zwei Chancen hat auch Randal Kolo Muani noch, um seine herausragende erste Saison in Deutschland mit einem Rekord zu krönen.

Zwei Spieltage vor Schluss steht der 24 Jahre alte Franzose bei 14 Toren und 14 Vorlagen, ergo 28 Scorerpunkten - derzeit ligaweit Platz eins vor Bayern-Youngster Jamal Musiala (24 Scorerpunkte; 11/13). Schafft Kolo Muani in den verbleibenden Spielen beim FC Schalke 04 am Samstag) und eine Woche später gegen den SC Freiburg (beide 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mindestens drei weitere Torbeteiligungen, hätte er die Bestmarke für die erfolgreichste Bundesliga-Debütsaison nach Scorerpunkten geknackt.

Seit Erfassung der Vorlagen zur Saison 1988/89 hat Luca Toni diesen Rekord inne: Der Italiener wurde gleich nach seinem Wechsel zum FC Bayern nicht nur mit 24 Treffern Torschützenkönig der Saison 2007/08, sondern mit 31 Punkten auch Topscorer der Liga (24/7). So gut schnitt kein anderer Bundesliga-Neuling in seiner ersten Spielzeit ab.

Auch Mintal und Forsberg trumpften in der Bundesliga gleich auf

Hinter Toni folgen in diesem Ranking Marek Mintal, der 2004/05 24 Tore und sechs Assists für den damaligen Aufsteiger 1. FC Nürnberg sammelte - und ebenfalls die kicker-Torjägerkanone gewann -, sowie Emil Forsberg, der 2016/17 nach dem Aufstieg mit RB Leipzig gleich mit 30 Scorerpunkten glänzte: Darunter waren "nur" acht Tore, dafür satte 22 Vorlagen.

Dieses Trio hat Kolo Muani also noch vor der Brust. Um es einzuholen, müsste er im Saisonendspurt aber noch mal leicht zulegen. Während des sportlichen Tiefs der Eintracht hatte auch seine Scorerquote nachgelassen. 18 seiner 28 Zähler verzeichnete er bereits in der Hinrunde. In seinen vergangenen fünf Auftritten kamen "nur" zwei Treffer hinzu.

Im Sommer winkt dann schon der nächste Rekord: Kolo Muani könnte teuerster Verkauf der Frankfurter Klubgeschichte werden. Zuletzt hatten die Gerüchte um einen schnellen Abschied vom Main erneut Fahrt aufgenommen. Im Raum steht, dass die Eintracht mehr als 100 Millionen Euro Ablöse für den WM-Finalisten fordern könnte. Die höchste Summe brachte der SGE bislang Luka Jovic ein, als er 2021 für über 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte.