Drei Platzverweise für Würzburg - Osterärger in Neumarkt - Cham gewinnt weiter

Für den FV 04 Würzburg und den ASV Neumarkt war Ostern bisher nicht besonders erfreulich. Anders ist die Stimmungslage beim ASV Cham, der seine Serie fortsetzen konnte.

Gleich drei Spieler in Blau mussten am Samstag vorzeitig zum Duschen. Obendrein gab es für den FV 04 Würzburg noch eine 0:1-Niederlage gegen den TSV Abtswind. IMAGO/Beautiful Sports

Vor der schwierigen Aufgabe beim Tabellenzweiten DJK Vilzing herrschte erneut dicke Luft beim ASV Neumarkt. Zunächst stand beim Abschlusstraining am Gründonnerstag das im Februar geschasste Trainerduo Schmid/Geitner auf der Matte, weil es der Verein versäumt hatte, die achtwöchige Freistellungsfrist der beiden zu verlängern. Tags darauf kam es dann zum Zerwürfnis mit Interimscoach Michael Lohse, der im Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung über seine für ihn nicht zufriedenstellende Situation in Neumarkt sprach. Am Samstagmorgen habe man sich im "beiderseitigem Einverständnis" getrennt, so ASV-Sprachrohr Thomas Lehmeier gegenüber FuPa. Bis zur Übernahme von Dominic Rühl im Sommer ist es nun an Kevin Leidl und Fred Neumüller den ASV möglichst ruhig durch die restlichen Spieltage zu führen.

Die erneute Unruhe ging aber anscheinend an der Mannschaft nicht spurlos vorbei, denn trotz 1:0-Führung durch Mjaki (33.), der der Defensive der Gastgeber enteilt war, und guter erster Halbzeit holten sich die Neumarkter am Samstag eine 1:4-Pleite ab. Es war ein temporeiches und offenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, das sich beide im ersten Durchgang lieferten. Müller konterte noch vor der Pause die Mjaki-Führung nach einer Flanke mit dem Kopf (38.). Verlief die erste Hälfte noch ausgeglichen, gehörte die zweite ganz Vilzing. Luge, der die DJK am Saisonende verlassen wird, drehte nach einem Hoch-Pass von der Grundlinie die Begegnung (62.). Keine 60 Sekunden später kombinierte sich der Goalgetter mit Jünger, der den Doppelschlag perfekt machte, durch die Neumarkter Abwehrreihe - 3:1. Auch am vierten Vilzinger Treffer war Luge beteiligt. Dessen Eckball bugsierte Wendl aus kurzer Distanz zum Endstand über die Linie (84.). Vilzing bleibt damit Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg dicht auf den Fersen.

Der Primus hatte beim 2:1-Erfolg gegen Abstiegskandidat Vatan Spor Aschaffenburg allerdings schwerer zu kämpfen, als anfangs gedacht. Zwar hatte der FCE freilich mehr vom Spiel und ging durch Trainer Kolbeck (31.) und Elshani (40.) vor der Pause in Führung, nach dem Seitentausch kamen die kämpfenden Gastgeber durch Ünal Noyan jedoch zurück (67.). Mit etwas Glück hätte Aschaffenburg noch einen Punkt zuhause behalten können, jedoch hatte auch Bamberg, das am Montag auf vier Punkte davonziehen kann, noch einige Chancen zur Vorentscheidung.

Deutlichere Siege gab es da schon für die Bamberger Verfolger aus Ansbach und Erlangen sowie für Stadtrivale DJK Don Bosco. Das Trio schlug vorne jeweils fünfmal zu. Die SpVgg Ansbach setzte sich nach Pausen-Remis noch mit 5:1 gegen Schlusslicht SV Seligenporten durch, während der ATSV Erlangen das Ergebnis durch drei Treffer in der Schlussphase gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Sand noch auf 5:0 hochschraubte. Don Bosco gewann bei der DJK Ammerthal ebenfalls 5:0. Spieler des Tages war Dominik Sperlein, der gleich viermal netzte.

Würzburg verliert, Cham schließt auf

Farbenfroh ging es derweil beim Spiel zwischen dem FV 04 Würzburg und dem TSV Abtswind zu. Die Bilanz: acht gelbe Karten und drei Platzverweise für die Heimelf, die Chance auf drei wichtige Zähler im Abstiegskampf liegen ließen. Der einzige Treffer der Partie gelang Hartleb in der 69. Minute. Davor vergab Abtswind bereits einen Elfmeter.

Durch die Würzburger Pleite ist der Klassenerhalt für den nun punktgleichen ASV Cham, der seine Siegesserie auch gegen den TSV Großbardorf fortsetzte, wieder zum Greifen nah. Im ersten Durchgang gab es kaum Höhepunkte. Nach dem Wechsel gelang Kalteis in der 52. Minute die Führung, die jedoch Schmid abrupt konterte (54.). Doch Medineli war in der 77. Minute noch einmal zur Stelle und machte den vierten Sieg und das sechste ungeschlagene Spiel in Serie für die Oberpfälzer perfekt, die nun am Montag das wichtige Kellerduell beim TSV Karlburg vor der Brust haben.

Bereits am Donnerstagabend wurde der 29. Spieltag mit zwei Partien eröffnet. Dabei verbuchten der TSV Karlburg beim 1. SC Feucht und die SpVgg Bayern Hof bei der DJK Gebenbach jeweils einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf. Bei Karlburg war Martin (55.) der gefeierte Schütze zum 1:0-Siegtreffer. Die Hofer Bayern dagegen hatten einen frühen Rückstand zu verkraften - Joncy traf für die anfänglich druckvolleren Gastgeber vom Punkt (8.) -, drehten dank Knoll (27.) und Feulner (47.) die Begegnung aber. Nach der Hofer 2:1-Führung drängte Gebenbach auf den Ausgleich, die Defensive der Oberfranken hielt trotz Unterzahl - Schmidt sah in der 78. Minute die Ampelkarte - den Angriffen der Gäste aber stand.