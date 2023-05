Drei Optionen für Hummels - Kehl drängt auf Entscheidung

Borussia Dortmund will den auslaufenden Vertrag mit Mats Hummels verlängern - doch was will er? Sebastian Kehl wünscht sich eine Entscheidung noch vor dem Saisonende.

Mats Hummels trug am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Feld einmal mehr dazu bei, dass Borussia Dortmund dem FC Bayern im Meisterrennen auf den Fersen bleibt. Sebastian Kehl war aber nicht minder über die Leistung des Innenverteidigers beeindruckt, als dieser bereits ausgewechselt worden war.

Schon in der 59. Minute hatte Trainer Edin Terzic Hummels beim Stand von 4:0 vom Platz geholt, damit dieser nicht noch seine fünfte Gelbe Karte sehen konnte. Als Gladbach dann überraschend noch mal auf 2:4 herankam, habe man gesehen, so Kehl am Sonntagabend bei "Sky90", wie Hummels "mit der Mannschaft lebt, wie er versucht hat, das von draußen mitzusteuern, wie er involviert ist". Hummels, der seit Wochen in bärenstarker Form ist, sei einfach "unglaublich ambitioniert".

"Wir brauchen eine Entscheidung, am besten vor Saisonende"

Was das für seinen weiteren Karriereplan bedeutet, ist indes weiterhin ungewiss. Hummels, dessen Vertrag ausläuft, muss drei Optionen abwägen: Verlängert er noch einmal beim BVB? Wechselt er - womöglich erstmals ins Ausland? Oder beendet er gar mit 34 Jahren seine Karriere? Die Dortmunder Verantwortlichen haben einen klaren Wunsch.

"Wir wollen gerne mit Mats verlängern, das weiß er auch", sagt Kehl, der nicht mehr lange warten will. "Und er weiß auch, dass wir diesbezüglich bald eine Entscheidung brauchen, am besten vor Saisonende." Der Sportdirektor gibt sich "positiv": "Wir sind in sehr guten Gesprächen. Ich habe mit Mats natürlich fast jede Woche ein ausführliches Gespräch, auch in dieser Woche." Dass Hummels über seine Zukunft intensiv nachdenkt, sei "ein ganz normaler Prozess".

Wie Kapitän Marco Reus, der seine Unterschrift bereits gesetzt hat, müsste Hummels für eine Verlängerung auf Gehalt verzichten. An seiner Wertschätzung ändert das nichts. "Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler dieser Mannschaft und hat sich die ganze Saison dem Konkurrenzkampf sehr gut gestellt", lobt Kehl. "Man wird in den letzten Wochen unglaublich viel Erfahrung brauchen, jetzt geht es um die letzten Prozente. Da kann Mats sicherlich einen großen Beitrag leisten."