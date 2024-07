Drei Optionen: Für diese Klubs könnte Manuel Zehnder nächste Saison spielen

Wie geht es im Fall des Bundesliga-Torschützenkönigs Manuel Zehnder weiter? Und vor allem: Wo spielt der Schweizer in der nächsten Saison? Zumindest auf die zweite Frage scheint es (derzeit) nur drei mögliche Antworten zu geben.

Für welchen Verein spielt Manuel Zehnder in der nächsten Saison? Sascha Klahn

Eigentlich war alles klar. Eine Saison sollte Manuel Zehnder beim ThSV Eisenach spielen und danach zu seinem Stammverein HC Erlangen zurückkehren. So war es in der Leihe vereinbart. Doch dann gab es in der Handball-Szene seit vergangener Woche große Aufregung.

Denn Zehnder hatte überraschend seinen Vertrag beim HCE gekündigt, weil er nicht mehr für die Franken spielen will. Vom Arbeitsgericht Nürnberg wollte der Schweizer seine Kündigung bestätigen lassen. Das Gericht wies seinen Antrag aber ab.

Jetzt ist komplett offen, wie es weitergeht. Die Zehnder-Seite kann gegen das nicht rechtskräftige Urteil Berufung einlegen. Oder der Bundesliga-Torschützenkönig kann es akzeptieren, seine Kündigung zurückziehen und nächste Saison beim HCE spielen. Das ist unwahrscheinlich, aber im Prinzip gibt es derzeit drei mögliche Optionen für den begehrten Rückraumspieler.

Diese drei Klubs kommen für Zehnder infrage

Option 1: ThSV Eisenach. Nach seiner furiosen Saison würden die Thüringer den Schweizer wenig überraschend gerne halten. Offiziell äußern wollen sie sich dazu aber nicht, der ThSV wartet nun erst mal die juristische Entwicklung ab. Zehnder war DER Unterschiedsspieler des Aufsteigers. Durch seine starke Spielzeit hat er aber auch Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt.

Option 2: HC Erlangen. Es ist derzeit nur schwer vorstellbar, aber theoretisch möglich, dass Zehnder am Ende doch in Erlangen bleibt. Die Erlanger hatten schon vor einigen Monaten gegenüber handball-world ihren Wunsch geäußert, um Zehnder herum ein Team aufbauen zu wollen. Bis 2026 hat der Schweizer dort noch Vertrag.

Option 3: Rhein-Neckar Löwen. Es gab in den vergangenen Wochen immer mal wieder Medienspekulationen, wonach die Löwen am Schweizer dran sind. Könnte auf den ersten Blick Sinn machen: Schließlich will der bisherige Spielmacher Juri Knorr die Mannheimer nächstes Jahr verlassen. Zehnder wäre ein logischer Nachfolger. Zumal der Klub mit Ex-Profi Andy Schmid viele Jahre beste Erfahrungen mit einem Schweizer auf der Spielmacher-Position gemacht hat.