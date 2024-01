Drei Optionen bleiben: Das wartet aufs DHB-Team nach der Hauptrunde

Am Mittwoch beschließt die deutsche Handball-Nationalmannschaft die EM-Hauptrunde. Wie es anschließend weitergeht, entscheidet sich erst am vierten Spieltag in Köln. Drei Optionen bleiben.

Bereit für die Medaillenjagd: Andreas Wolff (#33) und sein DHB-Team wollen ins Halbfinale. Sascha Klahn