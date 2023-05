Drei Niederlagen vor den Play-offs: Bayern "mit der Handbremse reingegangen"

Bayern Münchens Basketballer gehen mit großen Verletzungssorgen in die BBL-Play-offs. Geschäftsführer Marko Pesic nahm die Mannschaft in die Pflicht und ordnete den möglichen Abschied von Coach Andrea Trinchieri als Gerücht ein.

Bereits nach 31 Spieltagen stand für die Basketballer von Bayern München fest, dass sie als Dritter in die Play-offs einziehen werden. Im Anschluss nahm der Pokalsieger einige Gänge raus und verlor die letzten drei Partien der Saison. "Es ist nicht wünschenswert, Spiele zu verlieren", blickte Geschäftsführer Marko Pesic im Interview mit der "Abendzeitung" auf die Pleiten gegen Göttingen, Heidelberg und Oldenburg zurück.

Zurückzuführen sei das veränderte Auftreten der Mannschaft auf die großen Verletzungssorgen. "So, wie sich die Situation darstellte, sind wir ein bisschen mit der Handbremse reingegangen", gestand Pesic. Die Münchener wollten "absolut kein Risiko eingehen. Das ist menschlich - und sicher auch nicht unklug gewesen."

Denn mit Vladimir Lucic, Augustine Rubit und Othello Hunter werden bereits drei Leistungsträger die Play-offs verpassen. "Das müssen wir zusammen wettmachen, auch mit den Fans", forderte Pesic. "Der Leader muss die Mannschaft sein, der Zusammenhalt, die Emotionen, die wir an den Tag legen."

Göttingen hat "nichts zu verlieren"

In der ersten Runde treffen die Münchner auf die BG Göttingen. "Das ist ein sehr unangenehmes Team", betonte der Geschäftsführer. Erstmals seit zwölf Jahren haben sich die Niedersachsen wieder für die Play-offs qualifiziert. Eine Bilanz von 19:15 reichte für Platz sechs. Die Göttinger hätten "nichts zu verlieren". Dementsprechend wolle man bei den Bayern den vollen Fokus auf diese Best-of-Five-Serie legen und nicht "über die Meisterschaft" nachdenken.

Zuletzt wurde in München auch die Trainerfrage zum Nebenschauplatz. Um Coach Andrea Trincheri rankten sich Abschiedsgerüchte. Mit Pablo Laso gibt es bereits einen Kandidaten für die Nachfolge. Pesic erklärte: "Sie wissen doch, wie das ist. Irgendjemand gibt eine Nachricht raus, dann addiert jemand etwas hinzu, der nächste zieht wieder etwas ab, ein anderer multipliziert, und eine Million Gerüchte entstehen."

Zumindest in den Play-offs wird Trincheri noch an der Seitenlinie der Münchner stehen. Am Dienstag (20.30 Uhr) starten die Bayern zuhause gegen Göttingen in das Viertelfinale.