Drei Neuzugänge für München - White verlässt Eisbären Berlin

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat drei erfahrene Nationalspieler verpflichtet. Die Eisbären Berlin hingegen müssen den Abgang ihres Topstürmers Matt White verkraften.

Wie der amtierende deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, wechseln Dominik Bittner, Markus Eisenschmid und Nicolas Krämmer nach München. Für das Trio ist es eine Rückkehr in die bayerische Heimat. Verteidiger Bittner kommt von den Grizzlys Wolfsburg, die Stürmer Eisenschmid und Krämmer zieht es von Adler Mannheim zum viermaligen Meister in der Deutschen Eishockey Liga.

Gegenüber den Vereinsmedien äußerte sich Münchens Sportdirektor Christian Winkler über die Neuzugänge: "Alle drei haben bereits bewiesen, dass sie in der DEL zu den Besten gehören. Sie sind oder waren allesamt nicht umsonst Nationalspieler. Ihre Persönlichkeit und ihre Spielweise passen bestens zu unserer Philosophie. Wir sind sehr froh, dass sie sich für uns entschieden haben."

White verlässt die Eisbären Berlin

Einen herben Abgang müssen derweil die Eisbären Berlin hinnehmen. Wie die Hauptstädter mitteilten, habe man sich mit US-Stürmer Matt White einvernehmlich auf eine Beendigung des Arbeitsvertrages geeinigt. Gegenüber den Eisbären-Medien dankte Sportdirektor Stéphane Richer White "für sein Engagement bei den Eisbären. Er hatte große Anteile am Gewinn unserer letzten beiden Meisterschaften. Solche Triumphe verbinden für immer. Mit Blick auf die Ausrichtung der Mannschaft wurde Matts Vertrag im beiderseitigen Einverständnis aufgelöst."

In 169 DEL-Spielen für die Eisbären gelangen dem 33-Jährigen 173 Scorer, zudem verhalf er beim Gewinn der Meisterschaft 2021 und 2022.