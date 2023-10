Drei Neulinge, ein Traum - und ganz unterschiedliche Perspektiven

Fernab der Heimat kämpfen die Neulinge Robert Andrich (29), Kevin Behrens (32) und Chris Führich (25) in den USA darum, erstmals Nationalspieler zu werden. Mit unterschiedlichen Perspektiven.

Von der US-Reise der DFB-Auswahl berichtet kicker-Chefreporter Oliver Hartmann

Behrens: "Ich war geschockt"

Alle drei hatten nicht mit dem Anruf gerechnet. Entsprechend groß war bei ihnen die Verblüffung, als sie am anderen Ende der Leitung die Stimme von Julian Nagelsmann erkannten, der sie soeben von der Nominierung für die USA-Reise unterrichtete. "Ich war geschockt", berichtete Behrens: "Ich hätte mir niemals erträumt, hier noch mal dabei zu sein. Umso schöner, dass es doch noch geklappt hat."

Der kopfballstarke Angreifer von Union Berlin hat die erstmalige Einladung einerseits der chronischen Stürmernot hierzulande zu verdanken und zum zweiten dem Umstand, in den ersten beiden Saisonspielen gegen Mainz und Darmstadt (jeweils 4:1) vier Tore erzielt zu haben. Seitdem blieb Behrens in sieben Pflichtspielen ohne Scorerpunkt, und Union hat diese sieben Pflichtspiele allesamt verloren. Insofern sei es "schon gut, aus dem Negativstrudel rauszukommen", sagt Behrens.

Behrens hat Probleme mit dem neuen Level

Der Routinier, der auf eine wechselhafte Karriere zurückblickt und erst vor zwei Jahren in der Bundesliga Fuß fasste, bezeichnet seine Nominierung als "Beispiel, dass man nicht aufgeben darf". Allerdings merkte Behrens in den ersten Trainingseinheiten auf dem Gelände der New England Revolution selbst, dass er auf diesem Level schwerlich mithalten kann. "Die Qualität auf dem Platz ist enorm, das Tempo ist sehr hoch. Daran muss man sich erst gewöhnen und versuchen, sich anzupassen", sagt der Stürmer, für den Nagelsmann aber auch gar keine tragende Rolle vorgesehen hat. "Wenn wir am Ende noch ein Tor brauchen mit vielen Flanken, haben wir mit ihm einen zusätzlichen Spieler, der in der Box präsent ist", so der neue Bundestrainer über seine Beweggründe. Die Rolle des Jokers liege ihm, sagt Behrens: "Wenn ich bei Union reingekommen bin, habe ich oft für Tumulte gesorgt."

Was für Behrens nur zum Saisonstart galt, hat Chris Führich schon seit sieben Spieltagen auf seiner Seite, nämlich das berühmte Momentum. Mit sieben Scorerpunkten (2 Tore, 5 Assists) hat der Blondschopf maßgeblichen Anteil am Höhenflug des VfB Stuttgart. "Er ist ein exzellenter Eins-gegen-eins-Spieler", sagt Nagelsmann über den wendigen Flügelspieler, der eben diese Fähigkeiten im Dribbling auch mehrfach in den bisherigen Trainingseinheiten zeigte.

Führich und Behrens waren nie in einer U-Mannschaft des DFB

Führich ist zwar sieben Jahre jünger als Behrens, aber wie der Unioner stand auch er nie in einer Nachwuchs-Auswahl des DFB und kam erst vor zwei Jahren über Dortmund II und Paderborn mit Stuttgart in der Bundesliga an. Jetzt der Aufstieg in die Nationalmannschaft, deren Auftritte er bislang nur im TV verfolgt hatte. "Die Innenansicht ist sehr positiv. Die Menschen sind sehr positiv, nicht nur die Mannschaft, auch der Staff", schildert er in Foxborough seine ersten Eindrücke, und anders als Behrens machte der Stuttgarter in den Trainingseinheiten den Eindruck, mithalten zu können. "Die Qualität ist enorm und man merkt, dass das Level ein ganz anderes ist. Aber es macht Riesenspaß", lautet Führichs Zwischenfazit.

Andrich absolvierte nur zwei Pflichtspiele in der Startelf

Während Führich einen Lauf hat, trifft auf Robert Andrich aktuell eher das Gegenteil zu. "Der Zeitpunkt war sehr überraschend", sagt der Mittelfeldspieler aus Leverkusen deshalb über die erstmalige Berufung ins Nationalteam, "weil es persönlich in den letzten fünf Jahren besser lief und es aktuell für mich nicht so zufriedenstellend ist." Seinen Stammplatz im defensiven Mittelfeld hat er bei der Werkself eingebüßt, von den neun Pflichtspielen in dieser Saison absolvierte Andrich nur zwei in der Startelf. Auch deshalb spricht Andrich von seiner "schwierigsten Phase" als Bundesliga-Profi.

Der USA-Trip mit der Nationalmannschaft ist für ihn deshalb erst einmal eine willkommene Abwechslung. "Man kann das Negative zuhause lassen und sich auf die unglaubliche Erfahrung freuen", sagt der gebürtige Potsdamer. Dass Nagelsmann bislang noch nicht das Gespräch mit ihm über seine Rolle im 26-köpfigen Kader gesucht hat, beunruhigt Andrich keineswegs: "Ich werde schon aus einem Grund eingeladen worden sein." Die Spiele gegen die USA und Mexiko werden zeigen, aus welchem.