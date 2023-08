Drei Neue, Xabi Alonso und der Trick mit dem "Bonbon"

Bayer 04 und offensive Standards - in der vergangenen Saison war dies eine äußerst unglückliche Verbindung. Aus ruhenden Bällen heraus erzielte der Werksklub viel zu wenig Tore. Durch einen speziellen Anreiz für seine Profis sowie drei Neuzugänge, die Leverkusens Standards aufwerten, scheint Trainer Xabi Alonso dieses Problem zu lösen.

Das Bild, das sich den Bayer-Fans in den letzten Wochen vor dem Bundesligastart bot, war ein völlig ungewohntes. Die Werkself hat eigene Standardsituationen als effektives Mittel entdeckt, um Spiele zu entscheiden oder zumindest in die richtige Richtung zu lenken. Bemerkenswert, erzielte Bayer 04 doch in der vergangenen Saison nur elf Treffer nach ruhenden Bällen - Platz 18 in der Liga. Nach Ecken und Freistößen waren es ganze sechs!

In den jüngsten drei Partien ist aus dieser Schwäche eine Stärke geworden, die Xabi Alonso auch mit einer kleinen Zusatzmotivation aus seinen Profis herauskitzelt. Nach jeweils zwei Toren aus Standards (ausgenommen Strafstöße) gibt es für die Spieler ein Goodie von Seiten des Trainerteams.

Der Trick mit dem "Bonbon", wie es Sechser Robert Andrich nennt, zieht offensichtlich: "Ich wollte etwas machen, um bei der Mannschaft den Wunsch zu wecken, Tore aus Standards heraus zu erzielen. Und sofort haben wir in Marseille zwei Tore nach Ecken gemacht, gegen West Ham eins nach einem Freistoß und eins nach einer Ecke gegen Teutonia Ottensen", erklärte der Trainer nach dem 8:0-Sieg im DFB-Pokal beim Hamburger Regionalligisten.

Neuzugänge helfen bei der neuen Standardstärke

Ein Umschwung bei den Standards deutet sich an, muss allerdings erst noch bestätigt werden. Schließlich hatte Bayer beispielsweise die beiden Treffer nach Ecken beim 2:1 in Marseille in erster Linie zwei Patzern des gegnerischen Torhüters zu verdanken. Wie stark Leverkusen nach Ecken und Freistößen wirklich ist, muss sich noch zeigen.

Dass Standards Spiele entscheiden können, wissen wir alle. Jonas Hofmann

Jonas Hofmann sieht diesen Schritt zur Stärke allerdings bereits vollzogen. "Das war ein Anreiz vom Trainerteam, etwas in die Waagschale zu werfen, weil es bei den Offensivstandards in der Vergangenheit nicht ganz so rosig aussah", erklärt der 31-Jährige zu dem internen Wettbewerb und urteilt: "Wir hatten jetzt die Vorbereitung. Mit dem Pokalspiel ist ein Wandel da. Und dass Standards Spiele entscheiden können, wissen wir alle."

Neben Rechtsfuß Hofmann, der als Eckenschütze und wie bei seinem 1:0 gegen West Ham (Endstand 4:0) als direkter Freistoßschütze in Erscheinung tritt, tragen zu dieser Entwicklung noch zwei weitere Sommerzugänge bei. Zum einen Linksverteidiger Alejandro Grimaldo, der ebenfalls gute Standards treten kann. Zum andern Sechser Granit Xhaka, der bei Ecken wahlweise auf den kurzen oder den langen Pfosten zieht und beispielsweise im Pokalspiel das 1:0 von Edmond Tapsoba mit einem Kopfball vorbereitete.

Hofmann: Im Wettkampf besser als im Training

Mit dem robusten, 1,85 Meter großen und 82 Kilogramm schweren Schweizer Nationalspieler hat Bayer an Physis gewonnen. Dazu kommen der andere Sechser, Andrich, die Innenverteidiger Jonathan Tah, Tapsoba und bei einer Dreierkette auch noch Odilon Kossounou. "Wir haben auch Jungs mit einer Körpergröße, mit einer Wucht. Wenn davon vier, fünf einlaufen, ist schon einiges möglich", weiß Hofmann, der die Verbesserung als Resultat vermehrter Arbeit einstuft. "Wir haben schon einiges an Standards in der Vorbereitung trainiert", so der frühere Gladbacher.

Wobei Hofmann, der gegen Ottensen nicht nur den Eckball vor dem 1:0 trat, sondern später auch noch einen wegen Handspiel aberkannten Treffer Andrichs so vorbereitete, im Wettkampf besser als Eckenschütze funktioniert als in den Übungsstunden. "Im Training kommen sie nicht ganz so gut wie im Spiel", gibt er zu und fügt an: "Vielleicht brauche ich den Druck." Am Samstag beim Ligastart gegen Leipzig (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sollte es daran nicht mangeln.