Drei Neue kurz vor dem Saisonstart: Klossek, Augusto und Neiß wechseln nach Uerdingen

Kurz vor dem Saisonstart hat der KFC Uerdingen noch einmal drei Neuzugänge präsentiert. Connor Klossek, Leon Augusto und Justin Neiß laufen künftig für die Krefelder auf.

Der Außenverteidiger Klossek, der in den Jugendabteilungen von Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen spielte, war zuletzt bei der Zweitvertretung der Fortuna aktiv. Über zwei Kurzeinsätze in der Regionalliga West kam der 20-Jährige allerdings nicht hinaus.

Wie der Ligakonkurrent aus Krefeld am Freitag mitteilte, steht Klossek nun beim KFC unter Vertrag. "Connor ist ein sehr disziplinierter Spieler, der seine Vorgaben gut umsetzt. Er beackert die linke Seite sehr stark", wird Patrick Schneider, der Sportliche Leiter, in der Meldung des KFC zitiert. "Er ist engagiert und als Linksfuß sehr wertvoll für uns."

Augusto hat bereits internationale Erfahrung

Ebenfalls am Freitag gab der Verein die Verpflichtungen von Leon Augusto und Justin Neiß bekannt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler Augusto kommt von PEPO Lappeenranta aus der finnischen dritten Liga und war vor seiner Zeit in Skandinavien beim 1. FC Köln fußballerisch ausgebildet worden. Für die zweite Mannschaft der Kölner absolvierte er insgesamt 26 Partien in der Regionalliga West. "Leon ist ein sehr kreativer Spieler, der ein gutes Auge für die Raumbesetzung hat", sagte KFC-Trainer Dmitry Voronov. "Er wird sicherlich Akzente in unserer Offensive setzen können."

Neiß spielte zuletzt bei Hannover 96 II in der Regionalliga Nord, wo er insgesamt 29-mal zum Einsatz kam (zwei Tore und zwei Vorlagen). Voronov sagt über den Neuzugang, der aus der Jugend des FC Schalke 04 stammt und meist im offensiven Mittelfeld aufläuft: "Justin ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Er ist technisch und taktisch gut ausgebildet. Sein Spielstil passt zu unserer Idee, wie wir Fußball spielen wollen."

Der Drittliga-Absteiger Uerdingen startet am kommenden Samstag (14 Uhr) bei Rot-Weiß Oberhausen in die Regionalliga-Saison.