Drei Neue dabei: U-21-Coach Di Salvo gibt Aufgebot bekannt

Zwei Länderspiele in der EM-Qualifikation stehen für die deutsche U 21 noch auf dem Programm. Am Freitag hat Coach Antonio Di Salvo den Kader bekanntgegeben - samt drei Neulingen.

Die deutsche Auswahl ist in diesem Jahr noch zweimal in der EM-Qualifikation dabei. Am 12. November (18.15 Uhr) steht in Großaspach das Duell gegen Polen an, vier Tage später (ebenfalls 18.15 Uhr) empfangen die Deutschen in Ingolstadt San Marino.

In diesen Spielen werden drei neue Spieler im Aufgebot der Auswahl von Di Salvo stehen. Noah Atubolu (SC Freiburg), Marton Dardai (Hertha BSC) und Jan Thielmann (1. FC Köln), der im September und Oktober krankheitsbedingt absagen musste, stehen vor ihrem Debüt.

Dazu kehren Finn Ole Becker (FC St. Pauli) und Lars Lukas Mai (Werder Bremen), die die Oktober-Länderspiele verletzungsbedingt verpasst haben, in den Kader zurück. Ebenfalls wieder nominiert wurden Roberto Massimo (VfB Stuttgart) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), die bereits vor dem letzten U-21-Heimspiel in Paderborn gegen Israel (3:2) das Teamquartier verlassen mussten.

Verzichten muss Di Salvo auf Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) und Maximilian Bauer (SpVgg Greuther Fürth), die nach ihren Covid-19-Erkrankungen noch nicht einsatzbereit sind, sowie auf Malik Tillman (FC Bayern München) und Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach), die verletzungsbedingt ausfallen.

Zwei Siege sind das Ziel

Das Ziel im Jahresendspurt ist klar. "Wir wollen dieses erfolgreiche Jahr der U 21 mit zwei Siegen beenden", sagt Di Salvo. "Die letzten beiden Spiele haben unsere Entwicklung bestätigt, die Abläufe verbessert und uns als Team zusammengeschweißt. Mit Polen haben wir einen schweren Gegner vor der Brust, aber es bleibt unser Ziel, das Jahr als Gruppenerster zu beenden."

Der Kader im Überblick

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Nico Mantl (FC Red Bull Salzburg), Luca Philipp (TSG 1899 Hoffenheim)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (VfL Bochum), Marton Dardai (Hertha BSC), Noah Katterbach (1. FC Köln), Lars Lukas Mai (SV Werder Bremen), Jean-Manuel Mbom (SV Werder Bremen), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Malick Thiaw (FC Schalke 04)

Mittelfeld/Sturm: Nick Bätzner (KV Ostende), Finn Ole Becker (FC St. Pauli), Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Borussia Dortmund), Tom Krauß (1. FC Nürnberg), Jamie Leweling (SpVgg Greuther Fürth), Roberto Massimo (VfB Stuttgart), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Kevin Schade (SC Freiburg), Erik Shuranov (1. FC Nürnberg), Angelo Stiller (TSG 1899 Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln)