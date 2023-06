Drei Neue auf einmal: 1860 München verpflichtet Guttau, Frey und Richter

Der TSV 1860 München hat am Mittwoch drei Neuzugänge auf einen Schlag vermeldet. Die Löwen verstärken ihr Team mit einem ehemaligen Regionalliga-Spieler und zwei Akteuren von der Drittliga-Konkurrenz.

Die Münchner Löwen haben ein erstes Mal mit Blick auf die kommende Saison auf dem Transfermarkt zugeschlagen - und wie. Gleich drei neue Spieler präsentierte der TSV am Mittwochnachmittag.

Guttau hebt "sehr gutes Gespräch mit Jacobacci" hervor

Einer der drei Neuzugänge ist Julian Guttau, der zuletzt für die Zweitvertretung des SC Freiburg auflief. Der 23-jährige Offensivspieler kam beim Sport-Club, dem er sich vor der abgelaufenen Saison nach seinem Abgang aus Halle angeschlossen hatte, insgesamt 35-mal zum Einsatz. Im Team von Trainer Thomas Stamm bespielte Guttau überwiegend die linke offensive Außenbahn und sammelte sieben Scorerpunkte (zwei Tore, fünf Assists).

Den gebürtigen Hallenser sieht Münchens Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel auf der Vereinswebsite als "wichtigen Baustein in unserem Offensivspiel" an, da der Linksfuß "durch seine technischen Fertigkeiten in Verbindung mit Tempo immer wieder entscheidende Situationen im Offensivspiel kreieren und zudem auch variabel in verschieden taktischen Ausrichtungen und Aufgaben zum Einsatz kommen" kann.

Für Guttau selbst sei "ein sehr gutes Gespräch mit Trainer Maurizio Jacobacci" mitentscheidend gewesen, dessen Plan für den Linksaußen "sich absolut mit meinen Vorstellungen, wie ich Fußball spielen will, gedeckt" hat, wird der Angreifer in der Mitteilung zitiert.

Frey als Schaltzentrale zwischen Defensive und Offensive

Ebenfalls von einem Ligakonkurrenten der Löwen kommt Marlon Frey. Beim MSV Duisburg stand der 27-Jährige in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 35 Partien auf dem Platz und zählte damit zum Stammpersonal der Zebras. Nach rund zweieinhalb Jahren in Nordrhein-Westfalen entschied sich der zentrale Mittelfeldspieler laut Eigenaussage trotz "einiger Optionen im In- und Ausland" für einen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt.

"Sechzig ist ein großer Verein in Deutschland mit ganz viel Tradition. Ich habe selbst in den letzten zweieinhalb Jahren mit dem MSV dort gespielt und die spezielle Heimkulisse als Gast erlebt", so Frey. Nach Stationen in Leverkusen, Kaiserslautern, Eindhoven, Sandhausen und eben Duisburg bringt der gebürtige Düsseldorfer ordentlich Erfahrung mit nach München (87-mal 3. Liga, 35-mal 2. Bundesliga, neunmal Bundesliga).

Richter als Ersatz nach Kretzschmar-Abgang

Der letzte im Bunde ist Torhüter David Richter, der von Regionalligist Kickers Offenbach zum Drittligisten wechselt. Seit Februar 2022 galt der 24-jährige Keeper als gesetzt im Offenbacher Kasten, so stand er auch in der vergangenen Saison insgesamt 29-mal im Gehäuse. Eine Sprunggelenksverletzung bremste den Berliner im Endspurt aus.

Nach dem Abgang von Tom Kretzschmar bestand Handlungsbedarf, der nun mit einem "mitspielenden Keeper" gelöst wurde, wie Günther Gorenzel erklärte. "Die Verpflichtung von David ist ein wichtiger Baustein für die Defensive, um neue Impulse auf der Torhüter-Position zu setzen. Damit sind wir in diesem Mannschaftsteil mit Marco Hiller, David Richter und Julius Schmid für die neue Saison bestens aufgestellt."

Über die Ablösemodalitäten der jeweiligen Transfers wurde derweil zwischen allen beteiligten Spielern sowie Vereinen Stillschweigen vereinbart.