Drei Minuten Süle: Ein deutliches Zeichen

Trotz des Ausfalls von Mats Hummels war es nicht Niklas Süle, der beim Dortmunder 3:0 in Darmstadt in der Innenverteidigung des BVB spielte - sondern Mittelfeldmann Emre Can. Ein klares Signal an den Nationalspieler.

Drei Minuten, zwei Ballkontakte, ein gewonnener Zweikampf, 850 gelaufene Meter: Die Bilanz von Niklas Süle vom Jahresauftakt war der kurzen Spielzeit entsprechend übersichtlich. Kurz vor Schluss erst hatte Trainer Edin Terzic den Innenverteidiger ins Spiel gebracht, das zu diesem Zeitpunkt längst entschieden war - dabei fehlte Mats Hummels wegen eines Infekts.

Die erwartbare Konsequenz, auf den Ausfall des Routiniers und angesichts von nur drei gelernten und bundesligaerfahrenen Innenverteidigern mit einer Hereinnahme von Süle zu reagieren, hatte der Coach aber nicht gezogen. Statt Süle begann der defensive Mittelfeldspieler Emre Can in der Viererkette neben Nico Schlotterbeck. Salih Özcan rückte als einziger Sechser auf Cans Position - ein deutliches Signal in Richtung Süle.

Wir sind Borussia Dortmund, da gibt es harte Entscheidungen. Edin Terzic

"Wir haben uns dafür entschieden, dass wir Emre mit seiner Präsenz, seiner Kopfballstärke und seinem Tempo in der Position haben wollen", erklärte Terzic nach der Partie, ohne auf die Personalie Süle einzugehen. Präsenz, Kopfballstärke, Tempo: All das sind eigentlich auch Eigenschaften, die einen formstarken Süle auszeichnen, doch dieser Form läuft der 28-Jährige derzeit ebenso hinterher wie seiner Fitness. Im Winter-Trainingslager in Marbella war eine Reaktion auf die schwache erste Saisonhälfte und die geringen Einsatzzeiten nicht zu spüren. Beim 3:3 gegen Standard Lüttich war er als Rechtsverteidiger bei einem Gegentreffer maßgeblich beteiligt und fiel auch in den öffentlichen Einheiten nicht sonderlich positiv auf.

Dass Süle nun Kapitän Can auf seiner Stammposition vorgezogen wurde, ist ein offensichtliches Zeichen des Trainerteams: Derzeit reicht es nicht für Startelf - trotz des Bedarfs. "Wir sind Borussia Dortmund, da gibt es harte Entscheidungen. Da stehen super Spieler in der Startelf, sitzen super Spieler auf der Bank und es wird immer super Spieler geben, die fehlen", antwortete Terzic ganz allgemein auf die Frage nach der Entscheidung für Can und gegen Süle. Die Botschaft zwischen den Zeilen und die Eindrücke der vergangenen Wochen und Monate lassen nicht darauf schließen, dass der Ex-Münchner bald wieder zur ersten Gruppe gehören wird.