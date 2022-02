Drei HSV-Joker überzeugen und bestätigen die Bosse

Das Thema Kaderbreite war ein ganz zentrales in Hamburg während der Winter-Transferperiode. Intern wie extern. Die Partie in Sandhausen brachte dazu wichtige Erkenntnisse.

Bis zum letzten Januar-Tag diskutierten die Protagonisten, ob sie ihrem Aufgebot - wie in den Vorjahren - Last-Minute-Verpflichtungen hinzufügen müssten. Und sahen sich nach dem "Nein" dazu einer öffentlichen Diskussion ausgesetzt, ob der HSV für den Aufstiegskampf zu dünn besetzt sei. Das 1:1 in Sandhausen war trotz des dadurch erklommenen Aufstiegsplatzes fraglos ein Dämpfer, es hat die Macher aber vorerst in ihren Kaderentscheidungen bestätigt.

Mit Giorgi Chakvetadze, David Kinsombi und Jan Gyamerah hatte Tim Walter einschneidend auf den schlimmen und lethargischen ersten Durchgang reagiert. Und die Geschichte des Spiels damit entscheidend umgeschrieben. Alle drei Joker wirkten entscheidend darauf ein und Sportdirektor Michael Mutzel sagt: "Es gibt uns für die Endphase der Saison ein gutes Gefühl, dass wir sehen, dass wir ein Spiel auch von der Bank aus verändern können."

Chakvetadze beschert einen Qualitätsgewinn

Kinsombi hatte schon beim 5:0 in Darmstadt erfolgreich Sonny Kittel vertreten, in Sandhausen nun setzte er nach seiner Einwechslung anstelle von Ludovit Reis auf der Achter-Position entscheidende Akzente. Diese gingen auch von Chakvetadze aus, der grundsätzlich ebenfalls eher im Zentrum beheimatet ist, zuletzt aber zweimal als Joker auf dem Flügel überzeugte. Der 22-jährige Leih-Profi von KAA Gent hat in den ersten Wochen schnell nachgewiesen, dass er einen Qualitätsgewinn bescheren kann. "Er trifft offensiv gute Entscheidungen, kommt immer besser in den Rhythmus und bekommt immer mehr Power", registriert Mutzel zufrieden, "er kann vorn für uns immer etwas kreieren."

Der Georgier war der einzige Winterzugang des HSV und der direkte Ersatz für den abgewanderten Tommy Doyle - und weckt Hoffnungen, dass sich diese Entscheidung als richtig erweisen könnte. Ebenso wie jene, die funktionierende Gruppe nicht zu vergrößern: Nachdem Gyamerah und Maximilian Rohr bereits vor einer Woche zurückgekehrt sind, gehörte in Sandhausen Josha Vagnoman erstmals seit August wieder zum Kader, feierte Anssi Suhonen sein Comeback in der Regionalliga-Mannschaft. Noch nicht wieder im Aufgebot, zumindest aber wieder auf dem Trainingsplatz ist auch Innenverteidiger Stephan Ambrosius nach ausgeheiltem Kreuzbandriss. Über eine gewisse Breite also verfügt der Kader. Und in Sandhausen weckte er die Zuversicht, dass auch ausreichend Tiefe vorhanden ist.