Drei Grundordnungen reichen nicht: Heidenheims Bollwerk wackelt

Die Laufleistung ist stark, dennoch wackelt das Abwehr-Bollwerk des 1. FC Heidenheim. Der Aufsteiger muss der höheren Gegner-Qualität Tribut zollen.

Wie schon in der 2. Liga ist der 1. FC Heidenheim bislang auch im Oberhaus in einer Kategorie Branchenführer. Mit im Schnitt 121,7 Kilometern pro Spiel spulte der Aufsteiger mit der bislang besten läuferischen Gesamtleistung die meisten Kilometer der Liga ab. Und stellt mit ihrem Sechser Lennard Maloney auch den bislang laufstärksten Spieler, der eine Strecke von enormen 13 Kilometern pro 90 Minuten unterwegs war. Und dennoch hat der FCH zusehends an Kompaktheit eingebüßt. Was angesichts der deutlich höheren Qualität der Gegner nicht wirklich überraschen kann. Zumal mit Wolfsburg, Hoffenheim, Dortmund und zuletzt Leverkusen ausgewiesene Offensivgrößen die Heidenheimer Defensive strapazierten.

"Ein hochverdienter Sieg, wir haben uns sehr schwer getan und hatten in der ersten Halbzeit keinen Torabschluss", registrierte Trainer Frank Schmidt nach dem jüngsten 1:4 in Leverkusen, "wir hatten in der Defensive viel zu tun, wir wollten das Zentrum schließen, aber egal, welche Grundordnung wir gewählt haben, es waren diesmal drei, haben wir es nicht geschafft, so ins Pressing und in die Zweikämpfe zu kommen, damit es Leverkusen schwerer fällt, in Ballbesitz zu agieren."

Wir waren nicht die erste Mannschaft, die mit Leverkusen Probleme hatte. Frank Schmidt

Da können seine Mannen noch so viel laufen. "Das liegt nicht nur an uns, weil wir nicht gut genug verteidigt haben, sondern auch am Gegner, an dieser Geschwindigkeit und an dieser Qualität im Passspiel", anerkannte der 49-Jährige, "wir waren nicht die erste Mannschaft, die mit Leverkusen Probleme hatte." Dennoch verdeutlichen die für Heidenheimer Verhältnisse hohe Zahl an Gegentoren, dass das einstige Bollwerk wackelt.

Im Schnitt 2,6 Gegentreffer

Der letztjährige Zweitligameister kassierte in der gesamten Aufstiegs-Spielzeit nur 36 Gegentreffer, im Mittel 1,05 pro Spiel. In den bisherigen fünf Partien in der 1. Liga schepperte es aber schon 13-mal, macht im Schnitt 2,6 Gegentreffer. In allen Partien klingelte es hinter Torhüter Kevin Müller mindestens zweimal. Selbst beim ersten Sieg im Heimspiel gegen Bremen (4:2). Zwar haben die Heidenheimer auch beim 2:2 in Dortmund positiv überrascht, und mit vier Zählern ist der FCH im Grunde im Soll und liegt drei Punkte und vier Plätze etwa vor Mitaufsteiger Darmstadt. Nur die 98-er hatten in der 2. Liga noch drei Gegentore weniger kassiert (33), aber auch 17 Treffer weniger erzielt. Deshalb steht Heidenheim mit 9:13 Toren im direkten Vergleich mit Darmstadt (6:16) immer noch solide da.

Die dennoch (zu) hohe Quote von 2,6 Einschlägen wird aber von der durchaus wirkungsvollen Offensive des Aufsteigers um Tim Kleindienst, Jan-Niklas Beste, Eren Dinkci oder Marvin Pieringer nicht dauerhaft auszugleichen oder aufzufangen sein. Deshalb müssen die Phasen stabilen Verteidigens künftig ausgeweitet werden. Gerade Erfolgserlebnisse wie der zwischenzeitliche Ausgleich in Leverkusen können sonst weder genossen noch genutzt werden.

"Nach dem 1:1 hatte ich schon gehofft, dass wir danach stabil sind und es schaffen, Leverkusen von unserem Tor wegzuhalten", erklärte Schmidt, "aber wie das 2:1 fällt nach fünf Minuten und wir das Zentrum so offen zu lassen, das geht dann nicht. Und dann können wir auch nicht alle zwei Wochen zurückkommen wie in Dortmund."