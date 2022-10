Drei Gründe, warum Nagelsmann "ungern" auf Goretzka verzichtet

Leon Goretzka (27) wird für den FC Bayern auch in Dortmund beginnen. Und damit dann die Fragen einstellen?

Zermürbend ist das mit dem Coronavirus, das musste Leon Goretzka gerade erst wieder feststellen. Immerhin sieht sich der Nationalspieler jetzt, nachdem er die Nationalmannschaft wegen eines positiven Tests wieder hatte verlassen müssen, gewappnet für den Herbst und Winter. "Da sollte zumindest bei mir nichts mehr anbrennen", schmunzelte er nach dem jüngsten 5:0 gegen Pilsen.

Währenddessen lag sein ehemals standesgemäßer Partner auf der Doppelsechs, Joshua Kimmich, zuhause, da auch er ein positives Testergebnis erhalten hatte und sich erst jetzt frisch vor dem Dortmund-Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) freitesten konnte. Ob Kimmich beim BVB beginnen wird, entscheidet sich wohl erst heute.

Die Phase bis zur WM wird für Goretzka ganz besonders wichtig

Goretzka hingegen, der gegen Leverkusen noch Marcel Sabitzer den Vortritt lassen musste, wird in der Startelf stehen. "Wenn er heute unterirdisch trainiert, werden wir nochmal umdenken", merkte Nagelsmann am Freitag leicht scherzend an. Denn: "Das würde nicht zu ihm passen oder wäre untypisch für seine Einstellung, die er zu dem Sport hat."

Für den FC Bayern wird die kommende, intensive Phase vor der WM generell sehr wichtig, für Goretzka jedoch umso mehr. Der 27-Jährige hat ein verletzungsgeplagtes Jahr hinter sich und seinen Platz als unumstrittener Stammspieler verloren, in der Nationalmannschaft und beim FCB. Auch weil Marcel Sabitzer im Gegensatz zur schwachen Vorsaison einen Sprung gemacht hat.

Gegen Pilsen, bei seinem erst dritten Startelfeinsatz in dieser Saison, überzeugte Goretzka wie schon nach Einwechslung gegen Barcelona. Dieses Mal sogar mit zwei Assists. Auch deshalb verzichtet Nagelsmann nur "ungern" auf seine Nummer 8, wenn sie denn mal - wie aktuell - topfit ist. Goretzkas "Box-to-Box-Spiel" sei dafür ein Grund, zählt Nagelsmann auf, die "Torgefährlichkeit im Sechzehner" ein weiterer, hinzu kommt "ein gutes Gegenpressing". Drei Gründe also, die nicht nur gegen den BVB für Goretzka sprechen. Ob sein Nebenmann nun Kimmich oder Sabitzer heißt.

Goretzka will gesetzt sein: "Das liegt in meiner DNA"

Er selbst ist es "ein bisschen leid", ständig über die Besetzung der Doppelsechs zu sprechen, sagte Goretzka noch am Dienstag - und nicht zum ersten Mal. Man merkt ihm an, dass es ihn durchaus reizt, den Status des Unangefochtenen zurückzuerlangen. "Es liegt in meiner DNA und auch in der von den anderen Jungs, dass sie auf dem Platz stehen wollen. Das ist schon mein Anspruch, das habe ich auch klar gesagt."

Letztlich, beendete Goretzka seinen Auftritt, müsse man dafür den Trainer fragen. Der gab drei Tage später eine recht eindeutige Antwort: "Es gibt keine Garantie für keinen, aber ich bin ganz guter Dinge."