Drei Gründe für die Dreierkette und Kimmich als Staubsauger-Chef

Gegen den Oman war noch viel Sand im Getriebe bei der DFB-Elf. Weltmeister Andreas Möller hat taktisch andere Vorstellungen als Hansi Flick.

Am Tag nach der deutschen WM-Generalprobe für die Flick-Elf lässt das Fazit des Weltmeisters von 1990 tief blicken. "Der Spruch stimmt natürlich, dass kein Training ein Spiel ersetzen kann", so Andreas Möller im kicker-Youtube-Format "Was geht, WM?" Doch ganz so negativ gestimmt ist der heute 55-Jährige nicht, wie es vielleicht klingen mag, denn immerhin war es "für die Spieler, die hinten dran sind, ein guter Test".

Flick habe seine Formation sicher im Kopf, mutmaßt Möller - und diese unterscheidet sich wohl fundamental von den Vorstellungen, die der 85-malige Nationalspieler (29 Tore) im Kopf hat. Für den einst pfeilschnellen Offensivspieler geht es vor allem um die Defensive. "Im Abwehrbereich müssen wir stabil, konsequent und kompromisslos sein", fordert Möller.

Drei Gründe für die Dreierreihe

Ginge es nach ihm, würde er sich auf eine Dreierreihe festlegen und das aus drei Gründen. Erstens: "Der Rückwärtsgang der DFB-Elf funktioniert nicht so gut. Vorne haben wir in Anführungszeichen ein paar Zauberer, die nicht so gerne nach hinten schauen." Zweitens: "Das Problem auf der rechten Abwehrseite haben wir nicht gut gelöst." Und drittens: "Wir müssen die besten Abwehrspieler auf den Platz bringen."

Für Möller sind das "ganz klar Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger". Für zusätzliche defensive Stabilität sollten zwei Außenbahnspieler sorgen, die gegen den Ball eine Fünferreihe bilden. "Mit Jonas Hoffmann rechts und Christian Günter oder David Raum links haben wir Spieler, die das drauf haben."

Die Aufgaben von "Chef Kimmich" und Goretzkas Rolle

Neben der Absage an die Viererkette hat Möller auch klare Vorstellungen in Sachen Bayern-Blockbildung. So würde er in der Mittelfeldzentrale eher auf Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan von Manchester City setzen - und das mit klarer Aufgabenverteilung. "Kimmich ist als Staubsauger und Aufbauspieler gesetzt, er ist der Chef im Ring. Gündogan hat einen Tick mehr Kreativität und bei City gezeigt, dass er nach vorne stoßen kann, um zum Abschluss zu kommen und Tore zu machen."

Und Leon Goretzka? Den sieht Möller "als Back-up, er kann mit seiner Dynamik als Einwechselspieler in der zweiten Halbzeit viel bewirken, wenn bei den anderen die Beine schwer werden."

Möllers ureigenstes Terrain als aktiver Spieler - das offensive Mittelfeld in der Regel hinter "echten Stürmern" - prägt nach wie vor seinen Blick. "Wir brauchen einen Stürmer, der vorne lauert und Flanken verwerten kann", sagt Möller und denkt vor allem an Thomas Müller. "Ich höre zwar heraus, dass er nicht ganz so fit ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er ihn in vorderster Front bringt".

Zudem gefällt ihm Niclas Füllkrug, der späte Matchwinner beim 1:0 gegen den Oman, und dessen "Torinstinkt". Unter dem Strich hat "Flick in der Offensive "unfassbar viele Variationsmöglichkeiten, so dass er sich auch auf sein Bauchgefühl vertrauen kann".

kicker-Kolumnist bei der WM: Andreas Möller

Andreas Möller (55) bestritt insgesamt 85 Länderspiele, wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. In der Bundesliga absolvierte er 429 Spiele für Frankfurt, Dortmund und Schalke, zudem stand er bei Juventus Turin unter Vertrag. Mit Dortmund war er zweimal Deutscher Meister, größter internationaler Erfolg auf Vereinsebene war der Gewinn der Champions League mit dem BVB im Jahr 1997.