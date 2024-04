"Drei große Schritte": Wie Deutschlands Handball-Frauen das Ticket nach Paris lösen wollen

Mit weißer Weste sind Deutschlands Frauen durch die Qualifikation zur Handball-EM gekommen. Nun richten sich die Blicke auf das Qualifikationsturnier (11. bis 14. April) in Neu-Ulm. Dort will sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Traum von Sommerspielen in Paris erfüllen.

Emily Bölk richtet den Fokus auf die ersten beiden Duelle Marco Wolf