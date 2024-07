Drei gehaltene Elfmeter: Diogo Costas zweiter Geschichtsbucheintrag

Erst überschattete Cristiano Ronaldos Fehlschuss in der Verlängerung alles, dann trat Diogo Costa aus dem Schatten von CR7 und trug sich erneut in die Elfmeter-Geschichtsbücher ein.

Cristiano Ronaldo hätte vorzeitig das EM-Achtelfinale gegen Slowenien in die richtige Bahn lenken können, der sonst vom Punkt so treffsichere Kapitän der Portugiesen scheiterte aber kurz vor der Pause der Verlängerung mit einem Strafstoß an Jan Oblak.

Portugal und auch der Superstar selbst waren kurz konsterniert und hatten Glück, dass der Leipziger Benjamin Sesko völlig frei vor Diogo Costa an einer starken Fußabwehr des Torhüters der Portugiesen scheiterte. Jener Diogo Costa, der damit das 0:0 rettete, um dann, beim abschließenden Elfmeterschießen, endgültig zum Helden des Abends zu avancieren.

Dabei war es erst das zweite Elfmeterschießen in der Karriere des 24-Jährigen, beim ersten zeigte er sich vor nicht allzu langer Zeit im März 2024 nicht gerade als ein Elfmeterkiller. Auch da stand er mit seinem Team in einem Achtelfinale, der FC Porto musste nach dem 0:1 im Rückspiel der Champions League nach 120 Minuten beim FC Arsenal vom Punkt ran, der Porto-Keeper hatte viermal das Nachsehen. Alle vier Gunners trafen damals, auch Kai Havertz, Porto schied nach einem 2:4 i.E. aus.

Erstmals ohne Gegentor im Elfmeterschießen - Historisch wenig Schützen

Ganz anders nun das Spiel am Montagabend. Diogo Costa parierte gegen die Slowenen als erster Torhüter bei einer EM überhaupt in einem Elfmeterschießen drei Elfmeter und blieb beim 3:0 i.E. dabei auch als erster Keeper ohne Gegentor. Zudem war es auch dank der drei von Diogo Costa parierten Versuche der Slowenen das erste Elfmeterschießen bei einer WM oder EM, bei dem letztlich nur sechs Schützen angetreten waren.

Historisch also, was sich da im Stadion in Frankfurt zugetragen hatte, so ganz aus dem Nichts kam aber der starke Auftritt von Diogo Costa, der ihm die kicker-Note 1 einbrachte, aber nicht. Schließlich hat der Schlussmann in der Champions League schon einen Rekord aufgestellt im Duell vom Punkt. In der Spielzeit 2022/23 parierte er als erster Torhüter drei Elfmeter in einer Saison (ohne Elfmeterschießen) - und zwar in drei Spielen in Serie in der Gruppenphase (3. bis 5. Spieltag): gegen Leverkusen hielt er im Hinspiel (2:0) gegen Patrik Schick und im Rückspiel (3:0) gegen Kerem Demirbay, zudem brachte Brügges Noa Lang beim 4:0 des FC Porto den Ball aus elf Metern nicht an Diogo Costa vorbei.