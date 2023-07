"Drei Gegentore lügen nicht": Seitz sieht durchwachsenen Bayern-Auftakt

Im ersten Saisonspiel standen in der Partie der Zweitvertretung des FC Bayern München bei Wacker Burghausen lediglich zwei Neue auf dem Feld. Ein altbekanntest Problem sah Bayern-Coach Holger Seitz beim für die Zuschauer unterhaltsamen Remis: Es setzte wieder zu viele Gegentore.

Die über 2000 Zuschauer in Burghausen waren voll auf ihre Kosten gekommen. Für Holger Seitz, den Trainer des FC Bayern II, jedoch war es deutlich zu viel Spektakel gewesen. 3:3 endete das Auftaktspiel der kleinen Bayern am Freitagabend bei Wacker Burghausen. Nach einer schnellen 2:0-Führung durch Lovro Zvonarek (4.) und den vom FC Augsburg gekommenen Neuzugang Dion Berisha (27.) geriet der Nachwuchs des Rekordmeisters durch einen Dreierpack von Thomas Winklbauer (31. (FE), 48., 68.) mit 2:3 in Rückstand.

Dabei hatte sich Seitz vor Saisonbeginn als eines der wichtigsten Ziele auf die Fahne geschrieben, die Zahl der Gegentore im Vergleich zur Vorsaison deutlich zu reduzieren. So präsentierte sich der 48-Jährige nach dem Abpfiff hin- und hergerissen, auch weil Joker Lucas Copado mit seinem Treffer zum Endstand (77.) immerhin noch einen Zähler sichern konnte: "Das Spiel hatte ziemliche Ausschläge auf beiden Seiten. Bis zu unserer 2:0-Führung war das in Ordnung von uns, danach sind wir in der Rückwärtsbewegung ein bisschen nachlässig geworden. Nach dem 2:3 konnten wir aber wieder zulegen, auch defensiv haben wir dann wieder die Zweikämpfe für uns entschieden."

Ein Fazit fiel ihm entsprechend schwer, "drei Gegentore lügen nicht", attestierte Seitz, auf der anderen Seite hofft er darauf, dass diese „hilfreich für die Entwicklung sind”. Mit Abwehr-Routinier Steve Breitkreuz und Berisha hatte der Bayern-Coach lediglich zwei Neue aufgeboten, alle anderen neun Spieler der Startelf waren schon in der Vorsaison zum Einsatz gekommen. Für eine zweite Mannschaft eine ungewöhnlich geringe Fluktuation. Und trotzdem mangelte es den Münchnern zum Teil an den nötigen Automatismen.

"Ein bisschen zu viel Begeisterung"

Auch eine gewisse Leichtfertigkeit, die sich in der Vorsaison immer wieder als problematisch erwiesen hatte, war schon im ersten Spiel erneut festzustellen. Im Angriff musste Seitz zudem auf den aus Stuttgart gekommenen Neuzugang Maximilian Wagner verzichten, der sich wenige Tage vor dem ersten Saisonspiel im Training eine Sprunggelenksverletzung zuzog, die ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nachdem der FCB-Nachwuchs in der Vorbereitung in vier Spielen vier Siege feiern konnte und dabei bei nur ein Gegentor hingenommen werden musste, war auch Seitz erstaunt über die teils großen Lücken in seiner Defensive: "Nach dem 2:0 war ein bisschen zu viel Begeisterung in unserem Spiel, wir haben im Mannschaftsverbund nicht gut verteidigt und hatten nicht mehr die Aufmerksamkeit”.

Am nächsten Freitag erwarten die "Bayern-Amateure" im ersten Heimspiel Türkgücü zum Derby. Erneut stehe seine Elf dabei "vor einer spannenden Aufgabe", anders als in Burghausen müsse sein Team dann, fordert Seitz, "über 90 Minuten in jeder Sekunde an die Rückwärtsbewegung denken". Denn: Drei Gegentore lügen nicht.