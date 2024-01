Drei Fragen an … Miha Zarabec

Miha Zarabec (32) hat mit Slowenien vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Nach dem Sieg gegen Polen am Samstagabend war der Regisseur von Wisla Plock entsprechend zufrieden - und hofft auf einen Erfolg gegen Norwegen (Montag, 20:30 Uhr).

Miha Zarabec steht mit Slowenien in der Hauptrunde der Handball-EM. Sascha Klahn

Miha, Gratulation zum Einzug in die Hauptrunde. Wie erleichtert seid ihr, dass ihr euch mit diesem Sieg ein "Endspiel" um das Weiterkommen gegen Norwegen gespart habt?

Miha Zarabec: Vor dem Turnier haben wir gesagt: Wir wollen aus den ersten zwei Spielen zwei Siege holen. Das haben wir geschafft. Ich muss aber ehrlich sagen, dass wir trotzdem noch nicht auf dem Niveau sind, das wir abrufen können. Polen war als Gegner …(überlegt kurz) ... anders als sonst. Ab der 40. Minute haben sie gesehen, dass sie heute keine Chance haben und es wurde ein einfaches Spiel für uns.

Was nehmt ihr für Erkenntnisse aus den bisherigen Auftritten mit?

Heute war der Gegenstoß schon viel besser als im ersten Spiel. Wir haben viele einfache Tore geworden und dann bist du eben auf einmal plus fünf Tore vorne und alles ist einfacher. Auch unsere Abwehr hat gut funktioniert. Im Angriff können wir es aber noch besser. Wir können noch mehr zeigen und schneller spielen.

Gegen Norwegen brauchen wir dafür jeden Spieler und dürfen keine Fehler machen. Wenn das klappt, wird es ein geiles Spiel. Wir wissen, was wir brauchen, um sie zu besiegen. Ich hoffe, dass jetzt endlich die Zeit gekommen ist, dass wir wirklich einmal gegen sie gewinnen.

Was ist euer Ziel für das Turnier?

Wir haben viele Probleme mit Verletzungen gehabt, es war nicht einfach. Wir wollten eigentlich nur in der Vorrunde weiterkommen, aber wenn du das geschafft hast, siehst du neue Chancen (lacht). Mal schauen, ob wir noch irgendetwas schaffen. Gegen Polen haben wir viel Kraft gespart und so noch etwas im Tank. Wenn wir also eine Chance bekommen sollten, nehmen wir sie zu hundert Prozent!