Drei Fragen an... Mads Mensah Larsen

Mads Mensah Larsen entschied mit der SG Flensburg-Handewitt das Spiel um den dritten Platz beim REWE Final4 für sich. Im Kurzinterview unmittelbar nach dem Abpfiff hatte der Däne das Spiel jedoch direkt abgehakt.

Mads, wie fällt deine Bilanz aus?

Mads Mensah Larsen: Es ist ein komisches Spiel am zweiten Tag für die zwei Mannschaften, die gestern verloren haben. Ich fand, es war dennoch ein gutes Handballspiel. Damit können beide Mannschaften zufrieden sein. Beide haben sich für diese Verhältnisse gut präsentiert und dass ist das Wichtigste für uns.

Ihr habt anfangs zurückgelegen, aber dann nach der Pause das Spiel gedreht. Wie ist euch das gelungen?

Das ist schwierig zu sagen. Obwohl es egal war, hat das Spiel in der zweiten Halbzeit eine Intensität gekriegt und wir haben davon mehr profitiert als Berlin. Man muss auch sagen, dass Berlin einen extrem engen Kader hat. An Tag 2 ist es vielleicht natürlich für eine Mannschaft, die mehr oder weniger die ganze Saison 60 Minuten gespielt hat, dass sie müder waren als wir in einem Spiel, in dem es nicht um so viel geht

Ihr habt den ersten Titel der Saison verpasst. Wie geht ihr jetzt die nächsten Wochen an?

So wie vorher auch. Ob wir gewonnen hätten oder nicht: Es kommen immer gleich die nächsten Ziele. Das ist das Schöne und das Schlechte am Handball. Du hast nie Zeit. Du kannst nicht genießen, wenn du gewinnst, aber wenn du verlierst, kriegst du danach schnell eine neue Möglichkeit. Dieses Mal ist das gut für uns.