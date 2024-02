Drei Fragen an ... Frank Carstens (HSG Wetzlar)

Deutliche Worte fand Frank Carstens als Trainer der HSG Wetzlar nach der 16:21-Heimniederlage gegen den HBW Balingen-Weilstetten. Auf Unverständnis beim Publikum in der Buderus Arena traf vor allem die Maßnahme trotz der entschiedenen Partie noch einmal den Auszeit-Buzzer zu benutzen. Der HSG-Coach erklärte gegenüber Dyn, warum er sich zu dieser Maßnahme entschieden hatte.

Die Zuschauer haben eure letzte Auszeit mit Pfiffen quittiert, warum hast du beim 16:21 in der Schlussminute noch einmal den Buzzer gedrückt?

Frank Carstens: Zuschauer reagieren, wie sie reagieren. Mir geht es um mein Team. Wenn wir zwei, drei Minuten vorher eine Auszeit vom Gegner nutzen, um eine Angriffshandlung zu besprechen und wir die dann bei der nächsten Gelegenheit nicht spielen und sowieso Probleme in der Offensive haben, dann ist das nicht gut und dann geht es auch darum noch einmal ein Zeichen zu setzen.

Was waren die Gründe für die Niederlage gegen den HBW Balingen-Weilstetten?

Wir haben sicherlich in der 1. Halbzeit zum Beginn nicht in die Verteidigung reingefunden. Das hat ein wenig gedauert. Danach standen wir etwas besser und haben auch Ballgewinne erzielt. Wir konnten das Feld zwar zügig überqueren, uns aber wenig Vorteile im Tempospiel holen. Da haben wir so gut wie nichts durchgebracht.

Balingen ist gut zurückgelaufen und wir hatten auch ein wenig eine zu feste Hand und sind nicht mit der letzten Überzeugung reingegangen. Das hat sich über das Spiel fortgesetzt. Wir holen hinten unfassbar viele Bälle und kommen in den Abschluss und der ist das absolut entscheidende Element dieses Spiels. Ich bin bei 29 Fehlwürfen, das ist ja legendär - das habe ich noch nie gesehen.

Ihr habt das Spiel gegen Eisenach noch einmal gedreht, nun aber gegen Stuttgart und Balingen verloren. Wo steht die HSG Wetzlar aktuell?

Die Art und Weise, wie wir das Spiel gegen Eisenach gedreht haben, die war schon gut. Mit der Leistung gegen Stuttgart und heute bin ich überhaupt nicht zufrieden. Im Leistungssport zählt immer die letzte Leistung und die ist nicht gut. Mit der Verteidigung müssen wir über weite Strecken bis auf die Anfangsphase zufrieden sein, aber die Angriffsleistung war nicht in Ordnung. Ähnliche Themen hatten wir zu Saisonbeginn und da müssen wir dran arbeiten, dass wir das wieder hinkriegen.