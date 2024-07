Drei Fahrer zeitgleich: Warum Pogacar schon in Gelb fährt

Bereits nach der zweiten Etappe durfte sich Tadej Pogacar das Gelbe Trikot überstreifen. Obwohl zwei andere Fahrer exakt die gleiche Zeit aufweisen. Deshalb fährt der Slowene in Gelb

Am Montag zum längsten Teilabschnitt der diesjährigen Tour de France über 230,8 Kilometer von Piacenza nach Turin wird UAE-Kapitän Pogacar im berühmten Gelben Trikot des Gesamtführenden starten. Der Slowene, der in diesem Jahr das Double aus Giro- und Tour-Sieg gewinnen will, saß bei den bisher zwei absolvierten Etappen insgesamt 9:53,30 Stunden im Sattel.

Allerdings weisen auch drei weitere Fahrer exakt die gleiche Zeit auf: Neben Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Visma - Lease a bike) und dem belgischen Wunderkind Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) ist dies der ecuadorianische Olympiasieger Richard Carapaz vom Team EF Education First.

Die Beteiligten wussten nach der 2. Etappe zunächst selbst nicht so genau, wer denn nun das Gelbe Trikot bekommen würde. Erst das Tour-Regelwerk schaffte dann Klarheit. Denn zur Ermittlung des Gesamtführenden wurden einfach die Platzierungen auf den ersten beiden Etappen zusammengezählt. Derjenige, der die geringste Summe aufweist, wird auf Rang 1 gesetzt.

Und dies ist Pogacar, der nach Platz 4 und 14 mit einer Punkte-Summe von insgesamt 18 am besten aus dem Quartett abgeschnitten hat. Als Zweiter gelistet wird Evenepoel (20), erst danach folgen Vingegaard (29) und Carapaz (32).

Zumindest für den Montagabend könnte sich dieses Rechenspiel wiederholen, sollten sich die Topfahrer aus der Jagd nach den Bonussekunden auf der Flachetappe heraushalten. Je nach Zieldurchfahrt ist also eine Wechsel des Gelben Trikots jederzeit möglich, auch wenn die vier Fahrer weiterhin zeitgleich sein sollten. Erst am Dienstag dürften sich dann Zeitabständen herauskristallisieren. Bei der Fahrt nach Frankreich steht auf der 4. Etappe mit dem 2642 Meter hohen Col du Galibier gleich ein Bergriese der "Hors Categorie" auf dem Programm.