Drei Erkenntnisse aus Bayerns Supercup-Erfolg

Nun hat Julian Nagelsmann auch sein erstes Spiel als Bayern-Trainer gewonnen. Es war kein unwichtiges, dieses Supercup-Endspiel gegen Borussia Dortmund. Was während dieser 90 Minuten im Signal-Iduna-Park auffiel.

Der erste Titel, wenngleich in der Saisonabrechnung kein Schwergewicht, ist eingefahren. Die Bayern holen sich mit dem 3:1 gegen Borussia Dortmund den Supercup. Dank einer gut organsierten wie hellwachen Defensive, eines klasse Torhüters Manuel Neuer und dank ihres Weltfußballers Robert Lewandowski.

Die Abwehr: Hatten Dayot Upamecano und Niklas Süle beim Liga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) noch ihre Probleme, war das Duo diesmal - gerade gegen Erling Haaland - total auf der Höhe. Gutes Stellungsspiel, robuste und konsequent geführte Zweikämpfe, zudem waren die beiden Innenverteidiger in höchst anspruchsvollen Laufduellen immer am Mann.

Die Einstellung: Die Vorbereitung mag nicht ideal verlaufen sein, gewiss nicht. Das Remis zum Saisonstart war ebenfalls kein Münchner Highlight. Doch gerade dann, wenn es national gegen die Großen geht, ziehen die Bayern ihr Festtagsoutfit an und präsentieren sich von ihrer besten Seite. Rassig in den Zweikämpfen, zielstrebig im Spiel nach vorne, konzentriert in der Abwehrarbeit. Spieler wie Thomas Müller und Joshua Kimmich pushen das Team kommunikativ. Gemessen des Ehrgeizes und des Willens schien es so, als ginge es nicht nur um ein Titelchen, sondern um den großen Supercup.

Neuer und Lewandowski: Der Keeper und Kapitän bewahrte die Bayern vor dem Rückstand, parierte unfassbar schnell und stark mit dem rechten Bein gegen Marco Reus (20.). Es war ein Weckruf. Und Lewandowski, im Vorfeld der Partie war viel vom Quervergleich mit Haaland die Rede, zeigte einmal mehr, wer der amtierende Weltfußballer ist. Er kann es nicht nur aus der Tiefe, er kann es mit links, mit rechts, mit dem Kopf - und wenn es sein muss, wie bei seiner Vorlage vor dem 2:0, mit der Hacke. Er ist der kompletteste Mittelstürmer der Welt, er ist ein Garant und, wie Nagelsmann richtig sagte, "eine Art Lebensversicherung". Es scheint so, als würde sein Lauf aus den vergangenen zwei Jahren einfach weitergehen. 14 Pflichtspiele in Folge hat der Pole nun getroffen, den Rekord hält Gerd Müller mit 16.