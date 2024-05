Drei deutsche Trainer mittendrin: Darum geht's am letzten Championship-Spieltag

Aufstieg, Play-offs, Abstieg: Überall fallen am finalen Spieltag der Championship heute noch Entscheidungen. Dürfen auch zwei deutsche Trainer jubeln?

In neun Monaten hat die Championship 45 Spieltage durchgepeitscht, heute steht der 46. und damit letzte an. Ab 13.30 Uhr fallen die letzten Entscheidungen, bevor die Saison mit den Aufstiegs-Play-offs für vier Klubs in die Verlängerung geht. Ein Überblick über das, was in Englands zweiter Liga auf dem Spiel steht.

Aufstieg: Marschiert Ipswich durch?

Leicester City steht bereits als erster Aufsteiger und inzwischen auch Meister fest. Dahinter braucht Ipswich Town heute nur noch einen Punkt gegen Huddersfield Town, um den sensationellen Durchmarsch von der League One in die Premier League perfekt zu machen. Der Tabellendritte, das von Daniel Farke trainierte Leeds United, hat seine gute Ausgangslage zuletzt mit einem 0:4 bei den Queens Park Rangers verspielt und ist deshalb nicht nur auf einen eigenen Heimsieg gegen den Vierten Southampton angewiesen, sondern auch auf eine Niederlage Ipswichs. Ansonsten geht es in die Play-offs.

Play-offs: Muss Farke den Umweg gehen?

Neben Ipswich oder Leeds wird definitiv der FC Southampton an den Play-offs teilnehmen, in denen die Teams auf den Plätzen drei bis sechs den dritten Premier-League-Aufsteiger ausmachen. Norwich City hat als Fünfter mit drei Punkten Vorsprung und der klar besseren Tordifferenz gegenüber dem Siebten Hull City vor dem Gastspiel in Birmingham fast Planungssicherheit, dahinter zittert West Bromwich Albion, das zuletzt dreimal in Serie verlor und gegen Preston North End noch einen Zähler benötigt.

Abstieg: Schafft Röhl das Wunder?

Rotherham United ist als Schlusslicht - ohne einen einzigen Auswärtssieg - bereits abgestiegen. Huddersfield Town, das im Februar André Breitenreiter als bereits vierten Trainer installierte, hat sich angesichts von drei Punkten und 15 Toren Rückstand auch schon mit seinem Schicksal abgefunden, steht aber trotzdem als Ipswich-Gegner heute voll im Fokus. Doch wer wird der dritte Absteiger? Birmingham City, letztmals 1994/95 drittklassig, trennt vor dem Duell mit Norwich ein Zähler von Aufsteiger Plymouth Argyle auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Davor sind auch Sheffield Wednesday (20.) und die Blackburn Rovers (19.) noch nicht gerettet, aber bei drei Punkten Vorsprung fast am Ziel. Das kommt vor allem für Wednesday einer Sensation gleich. Der Aufsteiger war nach dem schlechtesten Saisonstart seiner Geschichte lange abgeschlagen Letzter, doch unter Trainer Danny Röhl machte der Traditionsklub das Defizit wett, das nach dem ersten Rückrundenspieltag noch neun Punkte betragen hatte. Der Ex-Assistent von Hansi Flick hatte im Oktober in Sheffield seine erste Station als Cheftrainer angetreten.