Drei deutsche Teams dabei: Das sind die Teilnehmer der EU Masters

Am Wochenende gingen kurz vor Turnierstart die letzten Entscheidungen der Play-ins für die EU Masters in League of Legends zu Ende. Drei deutsche Teams sind dabei.

Besonders erfreulich ist dabei die Teilnahme von SK Gaming. Die Organisation musste sich nämlich im Gegensatz zu Schalke 04 eSports und Prime-League-Champion Unicorns of Love am Wochenende durch die letzten Play-ins der Masters kämpfen.

SK Gaming folgt Schalke und den Unicorns

In diesen behielt SK am entscheidenden Sonntag die Nerven und sicherte sich durch ein 2:0 gegen die White Dragons den Platz in der Gruppenphase. In dieser erwarten die Kölner in Gruppe C nun Valiance aus Kroatien, die Franzosen der BDS Academy und das spanische Team Heretics.

Schalke bekommt es unterdessen in Gruppe D mit Dusty aus Island, dem italienischen Macko Esports und Gameward aus Frankreich zu tun. Französisch wird es auch Gruppe A zugehen, in der die Unicorns auf das Team Vitality treffen. Zusätzlich geht es gegen Zero Tenacity aus Polen und die spanische Organisation Giants um die K.o.-Phase.

Die Gruppen der EU Masters im Überblick. EU Masters

Um in diese vorzudringen, muss in der Gruppe mindestens der zweite Platz erzielt werden. In der Single-Elimination-Bracket wird anschließend im klassischen K.o.-System über drei Runden der Titelträger ausgespielt.