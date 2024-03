Drei Deutsche im Viertelfinale: Boll schlägt Chinas Toptalent

Grand-Smash-Turniere sind im Tischtennis das, was Grand Slams für den Tennis-Sport bedeuten: die größten Turniere des Jahres. In Singapur läuft es aus deutscher Sicht gerade sehr erfolgreich.

Weiter mit dabei: Timo Boll im Duell mit Lin Shidong in Singapore. IMAGO/Xinhua

Gleich drei deutsche Tischtennis-Profis haben beim Grand-Smash-Turnier in Singapur das Viertelfinale erreicht. Rekord-Europameister Timo Boll (43) setzte sich am Donnerstag in 3:1-Sätzen gegen den 25 Jahre jüngeren Lin Shidong durch. Der 18-Jährige gilt als größtes Talent der Tischtennis-Übermacht China und hatte zuvor den Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong (China) besiegt.

Franziska schlägt auch Ovtcharov

Patrick Franziska gewann überraschend das deutsche Duell mit dem früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov mit 3:2. Der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken hatte zuvor schon sensationell den Olympiasieger Ma Long (China) besiegt.

Einzel-Europameister Dang Qiu erreichte die Runde der besten Acht durch ein 3:2 gegen Cho Daeseong aus Südkorea. Der 27-Jährige von Borussia Düsseldorf hat am Freitag mit dem Weltranglisten-Zweiten Wang Chuqin aus China den vermeintlich schwersten Viertelfinal-Gegner.

Grand Smashs haben im Tischtennis eine ähnliche Bedeutung wie die vier Grand-Slam-Wettbewerbe im Tennis. Sie sind die wichtigsten Turniere des Jahres.