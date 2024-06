Drei Deutsche All-Stars bei Beachhandball-WM

Die Internationale Handballföderation hat nach dem Ende der Beachhandball-WM in Pingtan die All-Star-Teams bekannt gegeben und gleich drei Deutsche haben den Sprung geschafft.

Die Auswahl sei aufgrund der Leistungen im gesamten Turnier erfolgt.Kroatiens Rechtsaußen Lucian Bura und Dänemarks Spezialist Martin Vilstrup Andersen konnten ihre Titel von der letzten WM 2022 in Griechenland verteidigen. Das schafften bei den Frauen auch Spaniens Torhüterin Patricia Encinas Guardado und die argentinische Spezialistin Lucila Candela Balsas.

Drei Deutsche schafften es in die Auswahl der Besten. Isabell Kattner wurde als beste Linienspielerin ausgezeichnet, in der Abwehr wurden Lucie-Marie Kretzschmar und Severin Henrich geehrt.

"Die Auszeichnung freut mich, noch lieber hätte ich aber eine Medaille mit nach Hause genommen", verriet Severin Henrich, der mit den DHB-Männern nach starken Gruppenphasen am Ende nur Vierter wurde. "Wir haben ein gutes Turnier gespielt und können stolz auf unsere Leistung sein, im Halbfinale hat es dann leider nicht mehr ganz gereicht."

"Es ist eine riesengroße Ehre, zu diesem elitären Kreis zu zählen", erklärte Lucie-Marie Kretzschmar. "Ich finde aber, dass man in unserer starken Abwehr niemanden gesondert hervorheben kann, jede Einzelne bringt ihre Stärken für das Team ein, dieses Zusammenspiel macht uns defensiv erst so stark."

"Das Turnier war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, so viel kann man in einer Woche nicht verarbeiten. Aber wir haben gezeigt, dass wir wieder die weltmeisterliche Mannschaft der vergangenen Jahre waren, die noch an mentaler Stärke dazugewonnen hat", so die 23-Jährige mit Blick auf den Turnierverlauf, wo man sowohl in der Vorrunde wie auch in der Hauptrunde jeweils eine Niederlage kassierte, dann aber in der K.O.-Runde durchstartete.

"Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und es freut mich riesig, meine Mitspielerinnen haben daran aber einen großen Anteil", erklärte die ebenfalls 23-jährige Isabell Kattner. "Im Turnier gab es so viele Ups and Downs für uns, weshalb ich nicht damit gerechnet habe, dass wir den Titel verteidigen können. Besonders im Viertelfinale gegen Spanien, als wir mit vier Punkten Rückstand kurz vor dem Ende ganz nah vor dem Aus standen. Aber vielleicht sind es auch genau diese Momente, wo uns die Coolness und unser Selbstvertrauen sehr geholfen haben."

Die All-Stars der Beachhandball-WM 2024

Männer

MVP: Ivan Dumencic (CRO)

Torhüter: Ricardo Castro (POR)

Linksaußen: Gonzalo Cervera (ESP)

Rechtsaußen: Lucian Bura (CRO)

Spezialist: Martin Vilstrup Andersen (DEN)

Linienspieler: Simon Moss (DEN)

Abwehr: Severin Henrich (GER)

Top scorer: Santy Rodriguez (URU/155 Punkte)

Fair Play Award: Kroatien

Frauen

MVP: Line Larsen (DEN)

Torhüter: Patricia Encinas Guardado (ESP)

Linksaußen: Fiorella Corimberto (ARG)

Rechtsaußen: Meike Kruijer (NED)

Spezialistin: Lucila Candela Balsas (ARG)

Linienspielerin: Isabel Kattner (GER)

Abwehr: Lucie-Marie Kretzschmar (GER)

Top scorer: Beatriz Cruz (BRA/170 Punkte)

Fair Play Award: Spanien