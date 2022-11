Drei Bundesliga-Profis und ein 19-Jähriger: Belgiens WM-Kader steht

Nationaltrainer Roberto Martinez hat das Aufgebot der belgischen Nationalmannschaft für die WM in Katar bekanntgegeben. Drei Bundesliga-Profis sind dabei, ein weiterer auf Abruf.

Unter den 26 Nominierten finden sich in Koen Casteels (VfL Wolfsburg) sowie den beiden BVB-Profis Thorgan Hazard und Thomas Meunier drei Akteure, die momentan in der Bundesliga spielen. Weitere ehemalige Deutschland-Profis im Aufgebot sind Amadou Onana (ehemals Hamburger SV), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Werder Bremen, VfL Wolfsburg) und Michy Batshuayi (Borussia Dortmund). Herthas Dodi Lukebakio ist einer von vier Spielern, die bis Turnierbeginn auf Abruf nachnominiert werden können.

Das routinierte Angebot wird angeführt von den Stars De Bruyne (Manchester City), Thibaut Courtois, Eden Hazard (beide Real Madrid) und Romelu Lukaku (Inter Mailand), insgesamt sind fünf Spieler 33 Jahre oder älter. Nur sechs Spieler nehmen erstmals an einer Endrunde mit den Red Devils teil - darunter auch der erst 19 Jahre alte Innenverteidiger Zeno Debast von RSC Anderlecht, der jüngste Spieler im Kader.

Nicht im Kader steht Milan-Stürmer Divock Origi, dem im Verein in dieser Saison häufig nur die Jokerrolle blieb. Ihm wurde Lois Openda vom RC Lens vorgezogen, der in der laufenden Ligue-1-Saison bereits sieben Saisontore erzielt hat.

Belgien spielt als Kopf der Gruppe F am 23. November gegen Kanada, am 27. November gegen Marokko und am 1. Dezember gegen Kroatien. Davor trägt der Weltranglisten-Zweite noch zwei Freundschaftsspiele gegen den Irak (15. November) und Ägypten (18. November) aus.

Das belgische Aufgebot in der Übersicht:

Torhüter: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (FC Brügge)

Innenverteidiger: Toby Alderweireld (Royal Antwerp), Zeno Debast (RSC Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester City), Arthur Theate (Stade Rennes), Jan Vertonghen (RSC Anderlecht)

Außenbahn: Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester City), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Mittelfeld: Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (FC Everton), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (FC Brügge), Axel Witsel (Atletico Madrid)

Angriff: Michy Batshuayi (Fenerbahce), Charles De Ketelaere (AC Mailand), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelo Lukaku (Inter Mailand), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (RC Lens), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion)