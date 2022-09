Drei Bundesliga-Einsätze: Hadzic schließt sich Schweinfurt 05 an

Der 1. FC Schweinfurt 05 aus der Regionalliga Bayern hat seine Offensive mit Benjamin Hadzic verstärkt, der bis Sommer in Österreich bei Austria Klagenfurt unter Vertrag stand und schon drei Kurzeinsätze in der Bundesliga für Hannover 96 absolviert hat.

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat ab sofort eine wertvolle Alternative mehr in der Offensive: Benjamin Hadzic schließt sich dem Regionalligisten aus Unterfranken an. In seiner Jugend hat der heute 23-Jährige im süddeutschen Raum drei namhafte Karrierestationen gesammelt, nämlich 1. FC Nürnberg, VfB Stuttgart und FC Bayern München. Im Männerbereich hinterließ er vor allem bei Hannover 96 Fußspuren, wo er für die zweite Mannschaft zehn Tore in 42 Regionalligaspielen erzielte und auch dreimal in der Bundesliga auf dem Platz stand. Für Bosnien-Herzegowina lief der im westfälischen Dinslaken geborene Stürmer in mehreren Jugend-Nationalmannschaften auf.

Bei seiner letzten Station Austria Klagenfurt blieben ihm auch wegen Nachwirkungen einer Verletzung Einsätze in der dortigen Bundesliga verwehrt. 2020/21 trug er vier Tore und sieben Vorlagen zum Aufstieg in die Beletage der Alpenrepublik bei, ehe er eine Spielzeit darauf in der zweiten Mannschaft der Klagenfurter ebenfalls einige Tore für deren Aufstieg schoss.

Benni wird unser Offensivspiel mit seinen Qualitäten und seiner Flexibilität erweitern. Robert Hettich, Sportdirektor vom 1. FC Schweinfurt 05

Jetzt wartet die neue Aufgabe in Schweinfurt. Sportdirektor Robert Hettich verrät auf der Internetseite seines Vereins, dass Hadzic nicht nur Mittelstürmer, sondern auch hängende Spitze oder auf den offensiven Außenbahnen spielen könne. Hettich weiter: "Benni wird unser Offensivspiel mit seinen Qualitäten und seiner Flexibilität erweitern." Und Trainer Christian Gmünder fügt hinzu: "Er hat in seinen jungen Jahren schon Einiges gesehen und ist sehr reif für sein Alter. Er ist der Stürmer, den wir gesucht haben, er passt perfekt in das Puzzle."

Auch Hadzic ist überzeugt, dass er an der richtigen Adresse gelandet ist: "Die Verantwortlichen rund um Geschäftsführer Markus Wolf, Robert Hettich und Chris Gmünder haben mir in den Gesprächen von der ersten Sekunde an ein sehr gutes Gefühl gegeben und mich überzeugt, dass ich an einen Ort komme, wo voll auf mich gesetzt wird."