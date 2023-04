Drei Blocks: Jackson Jr. ist "Defensive Player of the Year"

Es ist die Zeit der persönlichen Auszeichnungen in der NBA. Jaren Jackson Jr. von den Memphis Grizzlies hat abgeräumt.

Jackson Jr. ist zum besten Verteidiger des Jahres gewählt worden - als zweitjüngster Spieler der Geschichte. Der 23 Jahre alte Forward der Memphis Grizzlies setzte sich mit 56 von 100 Erststimmen und 391 Gesamtpunkten vor Milwaukees Brook Lopez (309) und Clevelands Evan Mobley (101) durch. Das gab die NBA am Montagabend bekannt.

"Ich versuche, alles unter einen Hut zu bringen", sagte Jackson Jr., um "ein guter Allround-Spieler zu sein". Insbesondere seinem Vater dankte er, der ihn dazu gebracht habe, "alle möglichen verrückten Dinge im Fitnessstudio zu trainieren".

Auf den Spuren von Kawhi und Howard

Jackson Jr. ist neben Alvin Robertson, Kawhi Leonard und Dwight Howard der einzige 23-Jährige, der bislang als "Defensive Player of the Year" (DPOY) ausgezeichnet wurde. Howard war bei seiner Wahl wenige Monate jünger.

In der abgelaufenen Regular Season führte Jackson Jr. die Liga mit 3,0 Blocks pro Spiel an und verhalf Memphis so zur drittbesten Defensive. Zudem erzielte er 18,6 Punkte und 6,8 Rebounds im Schnitt.

In der ersten Runde der Play-offs liegt Memphis, das die Hauptrunde als zweitbestes Team im Westen abschloss, gegen die Los Angeles Lakers um Dennis Schröder mit 0:1 hinten.