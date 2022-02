"Drei bis vier Monate Urlaub": Neymar denkt an die MLS

Neymars Gedanken kreisen weiterhin um einen frühen Abschied von der großen Fußballbühne. In Ronaldos Podcast "Fenômenos" erklärte er, nach seiner Zeit bei PSG in die MLS wechseln zu wollen und deutete mentale Gründe dafür an.

Der Blick geht in eine Zukunft mit weniger Druck: Neymar beschäftigt sich mit der MLS. imago images/Sven Simon