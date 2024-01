Drei Baustellen und ein Rückkehrer: Osnabrücks Trainingsstart unter "schwierigen Bedingungen"

Der VfL Osnabrück ist in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet, Trainer Uwe Koschinat zeigte sich bislang "sehr zufrieden". Die Suche nach Neuzugängen verläuft allerdings noch schleppend.

Seit Ende November in Osnabrück als Cheftrainer im Amt: Uwe Koschinat. IMAGO/osnapix

Die erste Trainingswoche im neuen Jahr ist fast vorbei, das Zwischenfazit von VfL-Trainer Uwe Koschinat lautete am Donnerstag: "Ich bin wirklich sehr zufrieden." Fünf Trainingseinheiten innerhalb von drei Tagen haben die Profis hinter sich, am Freitag findet ein weiteres, nicht-öffentliches Training statt, bevor es am Sonntag ins Trainingslager nach Spanien geht.

Der 52-Jährige sei "sehr überrascht über den Zustand der Mannschaft" gewesen und "positiv erfreut", wie er im vereinseigenen TV schnell nachschob. Die Spieler haben sich also offenbar an die individuellen Trainingspläne über die Feiertage gehalten, nun habe Koschinat eine "harmonische Gruppe" beisammen, die einen "sehr guten Eindruck" hinterlasse - allerdings unter "ganz schwierigen Bedingungen" auf dem Kunstrasen im nass-kalten Osnabrück.

Die werden ab der kommenden Woche besser, vom 7. bis zum 13. Januar weilt der VfL zum Trainingslager im spanischen Oliva Nova, unweit von Valencia. Im wärmeren Wetter soll an den offensiven Abläufen gearbeitet werden, an der Illoshöhe wurde bislang der Fokus auf die Beschleunigung des Spiels gelegt, wie Koschinat erklärte: "Und zwar in beide Richtungen. Ich lege wert darauf, dass wir sehr hart auf den Ball verteidigen, dass wir eine aktive Grundhaltung haben, dass wir möglichst kurze Wege zum gegnerischen Tor haben."

Schwierige Suche nach Verstärkungen

Dies habe man auch bereits in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause gegen St. Pauli und Hertha BSC erkennen können, meinte Koschinat. Gegen die beiden Top-Teams der 2. Liga holte Osnabrück zwei achtbare Remis (1:1 und 0:0), dennoch ist der Aufsteiger als Tabellenletzter mit bereits acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz stark abstiegsgefährdet.

Zur Wende nach der enttäuschenden Hinrunde sollen eigentlich auch ein paar Neuzugänge verhelfen, Osnabrück sucht Verstärkung im Angriff, im zentralen Mittelfeld und auf der Rechtsverteidigerposition - passiert ist bislang noch nichts. Für die schwächste Offensive der Liga (15 Tore) war Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern offenbar ein Kandidat, der 32-Jährige steht aber wohl vor einem Wechsel in die 3. Liga.

Daher muss sich Koschinat weiter gedulden, er begrüßte zum Trainingsauftakt am Dienstag immerhin einen "halben Neuzugang" im Team. Kapitän Timo Beermann kam aufgrund eines Muskelfaserrisses erst auf vier Einsätze in der laufenden Saison, hat die Verletzung nun aber überstanden und soll zum Rückrundenstart in Karlsruhe (Freitag, 19. Januar) wieder einsatzbereit sein.

Bis dahin absolviert der VfL noch zwei Testspiele. Der ursprünglich für Samstag geplante Test gegen den PEC Zwolle musste witterungsbedingt abgesagt werden, stattdessen testet Osnabrück nach Ankunft in Spanien gegen Twente Enschede (Montag, 12.30 Uhr), den Drittplatzierten der Eredivisie, sowie am 12. Januar gegen Ligakonkurrent und Aufstiegskandidat St. Pauli. "Dann weißt du zum Abschluss der Vorbereitung, wo du stehst", freut sich Koschinat auf den Härtetest.