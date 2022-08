Drei Abgänge, drei Verlängerungen: Viel Bewegung bei Hertha

Die Berliner Hertha erlebt nicht nur auf dem echten Platz eine ereignisreiche Transferphase. Auch im eSport vermeldete die Alte Dame am Dienstag sechs personelle Entscheidungen.

Diese teilen sich gleichmäßig auf: Drei Akteure verlassen den Hauptstadtklub und die Berliner eSport-Akademie, drei verlängerten derweil. Bei den Abgängen handelt es sich um Kay 'LionxX' Bayer, Leroy 'Leroy_1892' Richter und Christoph 'BSC Chrissi' Strietzel.

Besonders Richter konnte in der abgelaufenen Saison auf sich aufmerksam machen: Nach 2020 war er das zweite Mal in seiner Karriere in das Grand Final der Virtual Bundesliga eingezogen, zählte also zu den 32 besten FIFA-Spielern Deutschlands.

Drei arrivierte Kräfte bleiben an Bord

Verlängert haben unterdessen Eren 'ErenPyrz030' Poyraz, Cihan 'HBSC Cihan' Yasalar und Marina 'Mari' Preradovic, die zuletzt in unserem eSport Talk zu FIFA 23 gastierte. Der Kern des Berliner eSport-Teams bleibt also zusammen.

Welche Ergänzungen möglicherweise hinzukommen, ist noch nicht klar - wie auch die Zukunft der scheidenden Spieler. Bayer und Strietzel kündigten jedoch an, sich neuen Projekten widmen zu wollen und in naher Zukunft darüber zu informieren.