Dreher um die Welt: Eine besondere Reise - wo begann deine?

Auf der ganzen Welt wird Handball gespielt, mal im größeren, mal im kleineren Rahmen. Aber wie sieht der Handball-Alltag in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten aus? Welche Bedingungen prägen das Spiel dort? Welche spannenden Geschichten können in diesem Bereich erzählt werden?

In unserer Reihe "Dreher um die Welt" begleiten wir Handballerinnen und Handballer, die uns ihre Auslandserfahrungen mit einer der beliebtesten Sportarten der Welt zeigen. Wie funktioniert Handball in Spanien, Australien, den USA und anderen Ländern?

Cadiz (Spanien): Alles in der Kleingruppe

Das spanische Spiel ist berühmt für seinen Fokus auf Übungen in der Kleingruppe. Wie sehr diese im Training im Fokus stehen, konnte auch Maximilian Schmidt von der HG Zirndorf feststellen. In seiner Zeit im andalusischen Cadiz durfte er sich neuen handballerischen Herausforderungen stellen und mit viel neuem Wissen sowie begeisternden Erfahrungen im Gepäck in Bayern erneut im Verein angreifen.

San Francisco (USA): Plötzlich US National Champion

US National Champion und Klub-WM - Erfahrungen einer Handballkarriere, in deren Genuss nicht viele kommen. Yannik Te Morsche vom TuS Lintfort, aktuell Landesligaspieler, bekam diese Chance und nutzte sie. Und das alles, weil er in den USA eine abenteuerliche Reise durch den Handball antrat und diese mit dem Meistertitel beenden konnte. Was nun noch folgt, kann nur die Zukunft zeigen.

Sydney (Australien): Ein Ballspiel auf dem Schulhof?

Auch nach Australien verschlug es einen deutschen Handball-Enthusiasten. handball.net

In Europa ist Handball eine bekannte Sportart. Allerdings sieht das in vielen Ländern noch ganz anders aus. In Australien wird der Begriff eher mit einem Ballspiel auf dem Schulhof assoziiert, als mit der dynamischen Spielweise, die Handball in Wirklichkeit auszeichnet. Dementsprechend schwierig ist ein Spielbetrieb in Down Under. Wie es trotzdem in einem gewissen Maße funktionieren kann, schreibt Hanno Waltermann in seinem Beitrag.

Elgin (USA): Der Weg führt sogar in die Nationalmannschaft

Einmal für die Nationalmannschaft auflaufen. Für viele junge Handballerin und Handballer der große Traum. Eden Nesper konnte ihn sich verwirklichen. Mit der Nationalmannschaft der USA fuhr die Spielerin des TV Hannover-Badenstedt zur U-20-WM in Slowenien. Eine bewegte Handballreise über mehrere Kontinente, die sie mit vielen neuen Eindrücken und einer Auszeichnung zur besten "Spielerin des Spiels" gegen Ägypten beenden konnte.

Cortland (USA): Wie nahe New York ein Handballklub gegründet wird

Einen eigenen Handballverein gründen? Das wäre in Deutschland schon eine anspruchsvolle Aufgabe. Für Deborah Seipp reichte diese Herausforderung allerdings noch nicht aus. Die Spielerin vom TuS Königsdorf machte das während ihres Auslandsjahrs in den USA nebenbei - eigentlich gab sie dort Unterrichtseinheiten im Fach Handball. Ohne handballspezifische Markierungen in Sporthallen und Strukturen, die wenig auf Handball ausgelegt sind, war das eine ganz schöne Herausforderung. Allerdings auch eine, die vermutlich unvergesslich bleibt.

