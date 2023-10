Dreesens Bankettrede: "Ulle, sensationell!"

Der FC Bayern hat sich seinen Sechs-Punkte-Start in die Champions League hart erkämpft. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hob in Kopenhagen vor allem Sven Ulreich hervor.

Mit dem späten 2:1-Sieg beim FC Kopenhagen haben die Profis des FC Bayern auch ihrem Chef das Leben ein wenig einfacher gemacht. Jan-Christian Dreesen durfte bei seiner ersten Bankettrede als Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters ganz entspannt reichlich Lob verteilen, anstatt in irgendeiner Form Warnungen oder gar Kritik aussprechen zu müssen.

"Das war heute beileibe kein einfaches Spiel, wir haben es uns hart erkämpft. Jeder, der heute im Stadion war, hat gesehen, die Kopenhagener rennen um ihr Leben. Umso wertvoller ist der Sieg", sprach Dreesen nach Mitternacht beim obligatorischen Get-together im Teamhotel. "Viele haben ja bei der Auslosung gedacht, dass das ein Homerun wird, und heute haben wir gelernt, dass auch Kopenhagen kein einfaches Spiel wird. Kopenhagen hat letztes Jahr zuhause gegen ManCity und Sevilla 0:0 gespielt, hat gegen Dortmund 1:1 gespielt, also ein einziges Tor kassiert. Wir haben heute doppelt so viele Tore geschossen, wie Kopenhagen letztes Jahr in der gesamten Gruppenphase kassiert hat. Insofern ein doppeltes Lob an die Mannschaft!"

Dass die Treffer von Jamal Musiala (67.) und dem eingewechselten Mathys Tel (83.) für drei Punkte reichten, hatten die Bayern auch ihrem Torwart zu verdanken: Sven Ulreich verhinderte in letzter Sekunde ein Eigentor von Eric Maxim Choupo-Moting mit Verweis auf seine nicht geschnittenen Fingernägel. Nicht nur Joshua Kimmich fand die Parade "gigantisch".

"Entweder bist du der Arsch vom Dienst - oder du hast es halt gerettet"

"Ganz besonders hat mich gefreut, dass Ulle heute ganz zum Schluss diesen wichtigen Sieg für uns gerettet hat. Ulle, sensationell!", lobte auch Dreesen den Routinier, der im nächsten Champions-League-Spiel bei Galatasaray (24. Oktober, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) womöglich wieder für Manuel Neuer Platz macht. "Als Torwart hat man es ja wirklich nicht einfach: Entweder bist du der Arsch vom Dienst - oder du hast es halt gerettet. Heute hast du es gerettet."

In der Gruppe A steuern die Münchner nun klar auf Achtelfinalkurs. Während Manchester United noch punktlos ist, kann nach zwei Spieltagen nur Galatasaray (vier Punkte) noch halbwegs mit dem FCB mithalten. Dreesen: "Ich glaube, wir können ganz optimistisch nach vorne schauen."